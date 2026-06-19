Das Cover von GTA 6 analysiert: Wir erklären alle gezeigten Personen und verborgene Details

Wir nehmen das GTA 6 Cover für euch genauer unter die Lupe. In den neun Feldern verstecken sich jede Menge Details.

Seit gestern ist die Katze aus dem Sack. Nach Monaten des Wartens wissen Fans endlich, wie die Spiele-Box von GTA 6 aussieht. Entwickler Rockstar hat das Cover-Artwork des Spiels mit einem eigenen Mini-Trailer enthüllt und zudem angekündigt, dass die heiß erwartete Vorbestellungsphase für den Open-World-Kracher am 25. Juni starten wird. Dann werden wir auch endlich den Preis des Spiels erfahren.

Ein dritter Trailer lässt allerdings weiter auf sich warten. Doch schon im Cover-Artwork verstecken sich jede Menge verborgene Details. Wir haben das Bild für euch gründlich unter die Lupe genommen und verraten euch alles, was es darauf zu sehen gibt.

0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Autoplay

Jede Menge Vice City-Nostalgie

Das Cover von GTA 6 hat neun Felder und weist hinsichtlich seines Aufbaus und auch der Motive eine deutliche Ähnlichkeit mit dem Cover von GTA: Vice City auf. Das ist auch nicht wirklich verwunderlich, denn der neueste GTA-Teil spielt ja in eben jeder fiktiven Version von Miami, in die es uns auch schon Vice City verschlagen hat.

Auf beiden gibt es einen gelben Sportwagen, ein Speedboot und eine Getränk schlürfende Frau im Bikini zu sehen. Die Platzierung von Motorrad und Helikopter in den beiden oberen Bildecken ist sogar identisch. Auffällig ist, dass sich Helikopter und Motorrad auch schon auf den Covern der vorherigen beiden GTAs an exakt diesen Positionen befanden – wahrscheinlich eine Art heiliges Gebot bei Rockstar.

Im folgenden Reddit-Embed seht ihr beide Cover im direkten Vergleich:

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Betrachten wir nun der Reihe nach alle Motive im Uhrzeigersinn. Mit den Sprungmarken könnt ihr direkt zum ensprechenden Absatz navigieren; das komplette Cover-Artwork findet ihr gleich hinter der Schnellnavigation

Das ist auf dem Cover-Artwork zu sehen:

Das Cover in seiner ganzen Pracht. In neun Feldern erwarten euch verschiedene Charaktere, Orte und Fahrzeuge.

Jason und Lucia

Oben mittig finden sich auf dem neuen Cover die beiden Hauptfiguren Jason Duvall und Lucia Caminos. Auf der Rockstar-Webseite erfahren wir, dass Jason unter Gaunern aufwuchs. Nach einem Zwischenstopp beim Militär landete er auf den Leonida Keys und tut das, was er am besten kann: Er arbeitet für lokale Drogenschmuggler.

Seine Freundin und Komplizin Lucia ist durch den Kampf für ihre Familie im Leonida-Gefängnis gelandet. Nur durch reines Glück kam sie wieder frei. Lucia hat ihre Lektion gelernt – von nun an nur noch kluge Schachzüge.

Auf dem Cover führt Lucia eine Pistole mit kurzem Lauf, die vage an die Mk II aus vorherigen GTAs erinnert. Im Hintergrund sind die Silhouetten von Palmen zu sehen, die uns von früheren GTA-6-Artworks bekannt vorkommen.

Das sonnige Setting trügt aber, denn auf der Vorbesteller-Webseite erfahren wir zudem bereits Folgendes über das Abenteuer der beiden Protagonisten:

Als ein simples krummes Ding Jason und Lucia in eine Verschwörung verwickelt, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, findet sich das junge Verbrecherpärchen auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder – dazu gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander verlassen zu müssen, wenn sie überleben wollen.

Motorrad

In der oberen rechten Bildecke vollführt ein Kerl auf einem pink-lilanen Motorrad einen Wheelie neben einem Polizei-Auto. Bei der Maschine scheint es sich um eine Principe Alvino V1 zu handeln, ein neues Modell, das in GTA 6 erstmals eingeführt wird. In einem vorherigen Trailer war auch Jason bereits auf einer solchen Maschine zu sehen; diese war allerdings grün.

Dass das Motorrad mit Aufklebern und einer zweifarbigen Lackierung versehen ist, könnte darauf hindeuten, dass wir unsere Fahrzeuge in GTA 6 erstmals tunen und bekleben dürfen, wie in einem Forza Horizon.

Boobie Ike

Mit Musikproduzent und Clubbesitzer Boobie Ike findet sich auf der rechten Seite des Covers eine der Legenden von Vice City . Der ehemalige Gangster ist laut der Rockstar-Webseite einer der wenigen, die ihre Zeit auf der Straße in ein legitimes Imperium verwandelt haben, das Immobilien, einen Stripclub und ein Tonstudio umfasst.

Der unternehmungslustige Geschäftsmann soll immer an einem guten Deal interessiert sein. Die Platzierung auf dem Cover deutet darauf hin, dass er in der Story von GTA 6 eine prominente Rolle spielt; Lucia und Jason werden sehr wahrscheinlich für oder gegen ihn arbeiten. Der protzige Goldschmuck könnte darauf hindeuten, dass er sich insgeheim als König von Leonida sieht.

Speedboot

Das Speedboot ist ein weiterer Verweis auf das ursprüngliche Vice-City-Cover. Es scheint sich dabei um ein Clarion-Boot zu handeln; ein brandneuer Hersteller in GTA 6. Einen offiziellen Modell-Namen gibt es dafür nicht. Der Flamingo am Himmel deutete darauf hin, dass die fünf Personen auf dem Boot in der Nähe Everglade-Sümpfe unterwegs sind, wo diese Tiere heimisch sind.

Krokodil

Der Alligator gleich unter dem GTA-Schriftzug ist wohl ebenfalls als Anspielung auf die Region Grassrivers zu verstehen; die fiktive Version der Florida Everglades. In diesen endlosen Sümpfen lauern neben gefräßigen Echsen aber scheinbar noch ganz andere Gefahren auf euch. Auf bisherigen Screenshots ist etwa zu sehen, dass hier auch schwer bewaffnete Jäger ihr Unwesen treiben und auf alles schießen, was sich bewegt. Eventuell erwarten euch aber auch Großwildjagd-Quests wie in Red Dead Redemption.

1:06:28 Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

Raul Bautista

Der Mann mit dem Sturmgewehr ist laut der Rockstar-Webseite ein erfahrener Bankräuber, der stets auf der Suche nach Talenten ist, die bereit sind, die Risiken einzugehen, die die größten Gewinne versprechen. Scheint also, als würden Jason und Lucia im Laufe der Spielhandlung womöglich mit ihm zusammenarbeiten.

Im Hintergrund des Bildes ist eine Bankfiliale der Sinfrontera National Bank zu sehen; das natürliche Habitat eines Bankräubers. Vermutlich werden wir in GTA 6 mit Bautista einen Überfall auf das Gebäude bestreiten. Bei dem Sturmgewehr in seiner Hand handelt es sich um ein Modell des Herstellers Duke, der seinen Weg aus dem Red Dead Redemption-Universum in GTA 6 gefunden hat.

Sportwagen

Um welches Modell es sich bei diesem gelben Supersportwagen handelt, ist offiziell noch unklar. Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich hierbei um einen neuen Pegassi, die fiktive Luxusmarke des GTA-Universums, handelt. Der neue Pegassi basiert äußerlich auf dem Lamborghini Aventador und dürfte damit der Nachfolger des Pegassi Infernus sein, der wiederum seinerseits auf dem realen Lamborghini Murciélago basiert.

Frau im Bikini

Über die mysteriöse Frau am linken Bildrand ist aktuell noch wenig bekannt. Anhand des Trikots, das sie über dem Bikini trägt, lässt sich ablesen, dass sie ein Fan der Vice City Manatees ist; dem fiktiven Football-Team der Stadt. Ihr Tattoo, »Vice Baby« deutet zudem darauf hin, dass die Frau aus der Stadt stammt.

Bisher spielten die Cover-Girls in der Geschichte der jeweiligen GTA-Teile nur selten eine Rolle; es könnte aber sein, dass die dargestellte Frau Teil des Freundeskreises von Jason und Lucia ist. Die Wahrheit werden wir wohl erst zum Launch von GTA 6 erfahren.

Helikopter

Bei diesem kleinen Heli handelt es sich um einen Sea Sparrow; ein amphibisches Modell, das erstmals in GTA: Vice City eingeführt wurde. Mit seinen beiden Schwimmtanks kann der wendige Zweisitzer auf dem Wasser landen. Das macht den Sea Sparrow ideal für Erkundungsflüge durch das vom Meer und Sümpfen geprägte Leonida. Dass dieser Helikopter standardmäßig mit einer Minigun ausgerüstet ist, wagen wir zu bezweifeln; wahrscheinlich können wir den Sea Sparrow wie in GTA Online nachträglich modifizieren.

Haben wir ein wichtiges Detail vergessen? Sind euch noch weitere verborgene Infos auf dem Cover-Artwork aufgefallen? Schreibt es uns in die Kommentare! In der obigen Linkbox findet ihr derweil noch weitere interessante Neuigkeiten rund um GTA 6.