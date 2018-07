GTA Online: After Hours - Gay Tony aus GTA 4 kehrt zurück

Wiedersehen macht Freude: Im DLC »After Hours« für GTA Online beehrt Gay Tony aus GTA 4 Los Santos. Tony hatte bereits in der nach ihm benannten Erweiterung The Ballad of Gay Tony einen großen Auftritt im vierten Teil der Serie. Nun ist er auch eine Schlüsselfigur im DLC für den Nachfolger.

Wer ihn kennt, der weiß: Der Clubbesitzer wird kaum sein Metier gewechselt haben. Deshalb eröffnet er gemeinsam mit dem Spieler einen Nachtclub in Los Santos, der hinter der Fassade natürlich alles andere als sauber ist.

Mit dem Einzug von Tony in GTA Online, könnte auch das Bahama Mamas öffnen. Der Club ist bislang nicht zugänglich. After Hours ist ab heute verfügbar. Wie Rockstar Games bereits verraten hat, werden Spieler den Nachtclub nach ihrem Geschmack einrichten und sogar das Personal einstellen können.

Daneben könnt ihr Werbung für das Etablissement machen, was der Beliebtheit sicher nicht schadet. Je populärer der Club, desto mehr Geld fließt in die Kassen. Mit dem Update kommen auch neue Musiker ins Spiel. Die Entwickler haben sich Songs von Solomun, Dixon, Tale of Us und The Black Madonna gesichert.

Freut ihr euch über die Rückkehr Tonys oder lässt euch der neue Inhalt kalt?

