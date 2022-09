GTA Online: Um Milliardär zu werden, hat ein Spieler fast 20.000 Stunden investiert

Ohne Geld geht in GTA Online - wie auch im echten Leben - so gut wie gar nichts. Kein Wunder, dass viele Spieler nach den effizientesten Wegen Ausschau halten, um möglichst schnell Ingame-Millionen zu scheffeln. Ein neuer Spieler konnte in GTA Online jetzt sogar die Milliarden-Marke knacken!

Dafür hat Reddit-User jamcar70 nur viel Geduld und eine Spielzeit von mehr als 18.340 Stunden gebraucht - oder eben zwei Jahre, 34 Tage und vier Stunden. Und ja, wie Kommentator mIster–WrencH feststellt, müsste jamcar seit dem Release von GTA Online im Jahr 2013 jeden Tag ungefähr sechs Stunden gespielt haben. Wie hat er das also angestellt?

Unser Geld-Guide zu GTA Online: Falls ihr Tipps zum Geld scheffeln in GTA Online benötigt, können wir euch natürlich weiterhelfen: In unserem Geld-Guide verraten wir euch, wie ihr im Multiplayer von Grand Theft Auto 5 möglichst schnell an möglichst viel Bares kommt - egal ob ihr alleine oder im Team spielt oder gerade erst angefangen habt:

36 2 Geld-Guide Wie ihr 2022 in GTA Online schnell Geld verdient

Milliarden in GTA Online gescheffelt

AFK zum GTA-Milliardär: In den Kommentaren unter seinem Beitrag verrät jamcar70, wie er so viel Geld in GTA Online verdienen könnte - angeblich ohne dabei auf Glitches oder Exploits zurückzugreifen. Der Reddit-User geht auf Spekulationen ein, einen nicht zu unterschätzenden Anteil seiner Spielzeit afk verbracht zu haben.

Das bestätigt jamcar70. Ganz konkret sieht das in der Regel so aus, dass der Spielcharakter an den Bildschirm einer Überwachungskamera gesetzt wird, um so nicht wegen Inaktivität aus dem Multiplayer gekickt zu werden. In der Zwischenzeit wird das Lager des eigenen Nachtclubs aufgefüllt, der die lukrativste Methode darstellt, um in GTA Online passiv Geld zu verdienen.

Der Reddit-User jamcar muss dann lediglich die Nachtclub-Produkte verkaufen, sobald seine Mitarbeiter (in diesem Fall NPCs) genug Waren produziert haben. Seit dem letzten Update für The Criminal Enterprises lassen sich diese Verkaufsmissionen sogar in Solo-Sitzungen absolvieren, was das Risiko eines Fehlschlags auf das Minimum reduziert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich muss sich jamcar70 beim Geld scheffeln nicht komplett auf den Nachtclub als Einnahmequelle konzentriert haben. So bringen der Cayo Perico und Diamond Casino Heist oder auch CEO-Tätigkeiten wie der Verkauf von Kisten und Spezialwaren ordentlich Kohle.

Davon machte beispielsweise auch der Reddit-User ChloeWade Gebrauch, der im Mai 2022 seinen mehr als beeindruckenden GTAO-Kontostand mit der Community teilte: ChloeWade hatte zu dem Zeitpunkt mehr als zwei Milliarden Dollar auf dem virtuellen Bankkonto.

Wie ChloeWade das Kunststück vollbrachte? Ganz einfach : Jeden Tag mindestens zweimal den Diamond Casino Heist spielen und seit dem Release des Cayo Perico-Updates den neueren Solo-Heist grinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das Limit? Allerdings sollten sich diese Grinder ein bisschen zurückhalten, sobald sie die 30 Milliarden GTA-Dollar erreichen - was fairerweise noch ein ganzes Weilchen dauern dürfte. Der YouTuber SkippyKane fand im Jahr 2016 heraus, dass das Geldlimit für Spieler von GTA Online wohl bei circa 32.652.609.400 Ingame-Dollar liegt. Warum? Eine gute Frage, auf die aktuell niemand eine Antwort weiß.

Wie viel Geld habt ihr während eurer Karriere in GTA Online gescheffelt? Wofür habt ihr die meisten GTA-Dollar ausgegeben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!