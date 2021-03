In GTA Online könnt ihr auf unterschiedlichste Arten und Weisen Geld verdienen. Die eine Methode ist aber häufig lukrativer als die andere. Deswegen stellen wir euch im folgenden Guide vor, wie ihr im Jahr 2021 im Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 besonders effizient an GTA-Dollar kommt.

Alle Tipps unseres Geld-Guides zu GTA Online im Überblick:

Geld-Tipps für Anfänger

Tagesziele absolvieren

Voraussetzung: Keine

Keine Wie viele Spieler? 1

1 Wie viel Geld lässt sich machen? Pro Tag 30.000 GTA-Dollar, für 30 am Stück absolvierte Tagesziele 750.000 GTA-Dollar als Bonus.

Pro Tag 30.000 GTA-Dollar, für 30 am Stück absolvierte Tagesziele 750.000 GTA-Dollar als Bonus. Wie viel Zeit brauche ich? Von den jeweiligen Tageszielen abhängig, in der Regel nicht länger als 30 Minuten

Das könnt ihr verdienen: Pro Tag bekommen Spieler drei verschiedene Tagesziele zugewiesen. Wer alle drei absolviert, erhält 30.000 GTA-Dollar und 3.000 RP. Erledigt ihr eine Woche am Stück jedes Tagesziel, dürft ihr euch über zusätzliche 150.000 GTA-Dollar freuen. Zieht ihr die Tagesziele einen Monat lang durch, winken euch sogar 750.000 GTA-Dollar als Bonus.

Das müsst ihr tun: Die Daily Objectives eines jeweiligen Tages findet ihr im Interaktionsmenü (über die Taste M) von GTA Online. Dabei setzen sich die Tagesziele aus unterschiedlichsten Tätigkeiten zusammen: Absolviert einen Fallschirmsprung, spielt ein Match Tennis oder besucht einfach nur einen Nachtclub oder das Diamond Casino Resort.

Wem wir diese Methode empfehlen: Vor allem Neueinsteiger sollten die Tagesziele von GTA Online im Blick behalten. Immerhin lassen die sich recht schnell und ohne großen Aufwand erledigen und bescheren euch somit pro Tag 30.000 GTA-Dollar. Gerade für Anfänger lukrativ, um sich so in der Summe ein Startkapital anzulegen.



Bedenkt dabei jedoch, dass manche Tagesziele tatsächlich einen gewissen Spielfortschritt voraussetzen: Manchmal verlangt das GTA Online beispielsweise von euch, eine MK-2-Waffe aufzurüsten oder CEO/VIP-Missionen zu bestreiten. Und darauf hat nicht jeder Neueinsteiger Zugriff.



So startet ihr diese Art von Auftrag: Ruft im laufenden Spiel das Interaktionsmenü von GTA Online (über die Taste M) auf und überprüft unter »Ziele«, was genau heute ansteht. Danach müsst ihr einfach nur eine der Aufgaben erledigen und das Spiel informiert euch darüber, dass ihr ein Daily Objective abgeschlossen habt.

(Bestimmte) Missionen absolvieren

Voraussetzung: Manche Missionen erfordern ein bestimmtes Level

Manche Missionen erfordern ein bestimmtes Level Wie viele Spieler? 1 - 4

1 - 4 Wie viel Geld lässt sich machen? Circa 15.000 bis 20.000 GTA-Dollar

Circa 15.000 bis 20.000 GTA-Dollar Wie viel Zeit benötige ich? Von der jeweiligen Mission abhängig, in der Regel nicht länger als zehn bis 20 Minuten

Das könnt ihr verdienen: In GTA Online gibt es mittlerweile einen ganzen Haufen an Missionen. Manche davon lassen sich besonders schnell absolvieren, um so möglichst effizient Geld zu verdienen. Pro Mission winken euch so zwischen 15.000 bis 20.000 GTA-Dollar - mit etwaigen Boni natürlich das Doppelte.

Das müsst ihr tun: Die von Rockstar erstellten Missionen von GTA Online sind recht facettenreich und weit gefächert: Mal müsst ihr Zielobjekte zerstören oder klauen und abliefern, bestimmte Zielpersonen oder Gegnergruppen ausschalten - und das zu Fuß, in einem Fahrzeug, in der Luft oder zu Wasser.

Wem wir diese Methode empfehlen: Die Missionen von GTA Online stellen für Neueinsteiger eine gute Möglichkeit dar, sich zu Beginn des Spiels Erfahrungspunkte und Geld zu verdienen. Da die Missionen recht kurzweilig und simpel ausfallen, ist man auch nicht unbedingt auf ein eingespieltes Team angewiesen: Vor der offenen Spielersuche solltet ihr also nicht unbedingt Halt machen.

Diese Missionen eignen sich am besten fürs schnelle Geld: Einige Missionen von GTA Online lassen sich besonders fix absolvieren, bringen dadurch schnell Geld und machen zusätzlich recht viel Spaß. Wir würden euch die folgenden Jobs nahelegen:

So startet ihr diese Art von Auftrag: Einladungen zu neuen Jobs erhaltet ihr regelmäßig über das Mobiltelefon eures GTAO-Charakters. Alternativ könnt ihr aber auch gezielt Jobs starten und auswählen, indem ihr im Menü den Punkt »Online« aufruft und unter von Rockstars erstellten Jobs nach bestimmten Missionen sucht. Ist euer ausgewählter Auftrag gerade nirgendwo aktiv, könnt ihr den Job auch einfach selbst hosten.

Der Fleeca-Job (Heist)

Voraussetzung: Charakter-Level 12, Luxus-Apartment für 200.000 bis 1,1 Millionen GTA-Dollar

Charakter-Level 12, Luxus-Apartment für 200.000 bis 1,1 Millionen GTA-Dollar Wie viele Spieler? 2

2 Wie viel Geld lässt sich insgesamt machen? Bis zu 143.000 GTA-Dollar - abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad

Bis zu 143.000 GTA-Dollar - abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad Wie viel Zeit benötige ich? Circa 60 Minuten inklusive Vorbereitungsmissionen

Das könnt ihr verdienen: Je nach ausgewähltem Schwierigkeitsgrad könnt ihr mit dem Fleeca-Job zwischen 115.000 bis 143.000 GTA-Dollar verdienen. Besonders spannend ist aber der Einkaufspreis für den gepanzerten Kuruma, den ihr mit dem Fleeca-Job freischaltet: Bis heute eines der besten und nützlichsten Fahrzeuge von GTA Online.

Darum geht's: Den Fleeca Job von GTA Online kann man guten Gewissens als eine Art Tutorial-Heist verstehen. Hier werden Spieler im Zweier-Team an grundlegende Mechaniken und den Ablauf der Raubüberfälle herangeführt. Beim Fleeca Job müsst ihr lediglich zwei Vorbereitungsmissionen absolvieren und könnt dann bereits das Heist-Finale angehen.

Wem wir diese Methode empfehlen: Neueinsteiger, die sich gerade erst ein Luxusapartment zugelegt haben, sollten den Fleeca-Job ruhig ein wenig grinden. Damit können sie sich mit wenig Zeit und Aufwand ein kleines Geldpolster zulegen und zusätzlich im Rang aufsteigen.

So startet ihr diese Art von Auftrag: Um den Fleeca Job spielen zu können, müsst ihr in GTA Online Level 12 erreicht haben und im Besitz eines Luxusapartments sein. Letzteres erhaltet ihr über die Ingame-Website Dynasty8 - der Preis kann zwischen ein paar hundert Tausend bis in die Millionen gehen. Habt ihr alles eingerichtet, meldet sich Lester telefonisch bei euch und klärt euch über die weiteren Schritte auf.