GTA Online bekommt mit dem Sommer-Update 2025 »Money Fronts« nicht nur eine neue Immobilie

GTA Online zeigt, wie illegales Geld auf kriminelle Weise plötzlich sauber wird.

Zwar wurde Grand Theft Auto 6 kurzerhand auf Frühjahr 2026 verschoben, jedoch hat Rockstar sein aktuelles Flaggschiff GTA Online nicht vergessen und verkürzt mit einem neuen Update die Wartezeit auf den Nachfolger.

Das offizielle Sommer-Update 2025 trägt den Namen Money Fronts und lässt euch in GTA Online neue Immobilien und Geschäfte kaufen, mit denen euer Reichtum noch schneller anwächst.

Sauberes Geld ist gutes Geld

Wann erscheint Money Fonts? Das kostenlose Update erscheint am 17. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und auch PS4 und Xbox One.

Was bringt das Update? Ihr erhaltet die Kontrolle über Los Santos' größte Geldwäscheoperation und bereinigt so die Bilanzen eures kriminellen Imperiums. Indem ihr lokale Firmen und Gebäude aufkauft, könnt ihr eure illegalen Einnahmen durch ein vernetztes System schleusen, um sie geschützt vor neugierigen Blicken in legales Geld zu verwandeln.

1:55 GTA 5: Fan-Projekt lässt Los Santos in fotorealistischem Look erstrahlen

So funktioniert's: Zu Hilfe eilt euch euer langjähriger Partner Martin Madrazo, der euch mit einem zwielichtigen Jetset-Berater in Kontakt bringt. Euer Einstiegspunkt wird die bekannte Hands-On-Waschanlage in Strawberry, die sich durch die bargeldintensiven Transaktionen perfekt zur Geldwäsche eignet.

Weitere Geschäfte sind etwa die Smoke on the Water Apotheke und Higgin's Helicopter Tours.

Alle Firmen und Gebäude generieren nach dem Erwerb nicht nur passives Einkommen, sondern erhöhen auch die Einnahmen eurer Hanfplantagen und Schmugglerfrachten.

Doch passt auf: Gelegentlich kommt es vor, dass eure neuen Unternehmen unerwünschte Aufmerksamkeit erregen und ihr die legale Seite der Geschäfte managen müsst. Ansonsten müsst ihr auf euer zusätzliches gewaschenes Geld verzichten.

Das ist außerdem neu: Neben einigen Gameplay-Updates und Imani-Tech-Upgrades (speziell den Lenkraketen-Störsender) für 50 bekannte Fahrzeuge, könnt ihr euch auch über neue Autos und Zweiräder freuen. Darunter die SUVs Karin Everon RS und Woodlander sowie das Muscle Car Bravado Tampa GT und ein Polizeimotorrad.

Außerdem gibt's ein paar neue Quality-of-Live-Verbesserungen, wie Verdoppelung aller Arena-Punkte, das mögliche Überspringen von Zwischensequenzen bei Missionswiederholungen und neue Möglichkeiten zur Verzögerung des Signaltimers bei Verkaufsmissionen. Auch cool: Bei Biker-Verkaufsmissionen lässt sich endlich der lahme Boxville-Lieferwagen deaktivieren!

Wenn ihr GTA 5 oder GTA 5 Enhanced und den dazugehörigen Online-Modus nicht besitzt, könnt ihr das Spiel jetzt auch im PC und Xbox Game Pass spielen.

