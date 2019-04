Geforce GTX 1650 - Ab dem 22. April im Handel, schneller als Radeon RX 570?

Die Gerüchte zur kommenden Geforce GTX 1650 werden immer konkreter. So soll die Einsteiger-Grafikkarte am 22. April 2019 veröffentlicht werden und in Sachen Leistung mit AMDs Radeon RX 570 konkurrieren.