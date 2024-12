Gwent in The Witcher 4: Ein sehr beliebtes Spiel im Spiel kehrt definitiv zurück

Ciri auf dem Weg zum nächsten Gwent-Turnier.

Was ist das größte Hobby eines Hexers? Okay, Monster jagen. Das zweitgrößte? Ja gut, in Geralts Fall vermutlich Frauen verführen. Aber an dritter Stelle steht definitiv Gwent! Das Spiel im Spiel war in The Witcher 3 so beliebt, dass es sogar als Standalone erschien. Und jetzt haben die Entwickler gute Nachrichten zu The Witcher 4.

Gwent ist offiziell wieder am Start! Das sei ein großer Wunsch der Community gewesen, den man gerne erfüllen möchte, so die Entwickler in einem Interview mit Easy Allies.

Was wir über Gwent in Witcher 4 wissen

Nochmal kurz zur Erinnerung: Gwent ist ein fiktives Kartenspiel, das zum ersten Mal in Geralts drittem Abenteuer auftauchte. Darin sitzen sich zwei Spieler mit ihren Kartendecks gegenüber, die man natürlich erweitern und anpassen kann. Es wird gegen NPCs gespielt und ist eine spaßige Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Die Karten zeigen Kreaturen, Orte oder Ereignisse aus dem Witcher-Universum. In der komplexeren Standalone-Version von Gwent steckt überraschend viel Lore, besonders im Spin-Off Thronebreaker.

Details ließen sich die Entwickler noch nicht entlocken, aber wir vermuten stark, dass Gwent für The Witcher 4 ein wenig angepasst wird. Zumindest, um passende neue Kreaturen und Orte darzustellen. Game Director Sebastian Kalemba sagte:

Wir lieben Gwent auch! Es gehört einfach dazu. Wir glauben, dass die Leute nicht enttäuscht sein werden.

Ciri ist die neue Protagonistin der Witcher-Reihe und offenbar hat sie das Gwent-Spielen von ihrem Ziehvater Geralt gelernt. Vielleicht spielt sie sogar eine Partie gegen ihn, denn sein Auftauchen wurde ebenfalls offiziell bestätigt:

Gwent wurde laut der Lore von Zwergen erfunden und in der Realität von den Witcher-Entwicklern. Allerdings basiert es lose auf dem Kartenspiel »Barrel«, das in den Romanen von Andrzej Sapkowski vorkommt.

Welche Anpassungen für Gwent würdet ihr euch in The Witcher 4 wünschen? Nur neue Karten oder auch neue Regeln?