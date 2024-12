The Witcher 4: Geralt taucht auch in der Fortsetzung mit Ciri auf, mit seinem originalen Sprecher

Holt Ciri Geralt noch einmal aus dem Ruhestand? Der Hexer soll in Witcher 4 auf jeden Fall eine Rolle spielen.

Auf einer Liste der denkwürdigsten Spiele-Charaktere würde mit Sicherheit auch unser aller Lieblingshexer auftauchen. Geralt begleitete uns durch drei Spiele und viele Fans verbinden auch noch die vielen Geschichten mit dem Hexer, die sein Schöpfer Andrzej Sapkowski über ihn erzählt hat.

Der erste Trailer zu The Witcher 4 hat jetzt klar gemacht, dass Geralts Kapitel in den Spielen allerdings vorbei ist. Im nächsten Teil der Reihe geht es mit Geralts Ziehtochter Ciri weiter, die den Beruf ihres Vaters angenommen hat. Doch auch Geralt hat noch eine Rolle zu spielen, wie CD Projekt verrät.

Er ist immer noch da

The Witcher 4: In sechs Minuten Cinematic Trailer sehen wir die neue Heldin Ciri mächtig in Aktion

Ein erster Hinweis tauchte bereits bei den Game Awards auf. Am Ende des dort gezeigten Trailers war eine Stimme zu hören, die sagte:

Zeit für eine neue Saga. Ich sehe dich auf dem Pfad.

Wie die Entwickler gegenüber IGN bestätigen, ist hier tatsächlich Geralts englischer Sprecher Doug Cockle zu hören, dessen Auftritt zuvor nur ein Gerücht war.

Und ja, das heißt auch, dass Geralt in The Witcher 4 auftritt. Allerdings wolle man seine genaue Rolle im Spiel noch nicht spoilern. Der CEO von CD Projekt, Michal Nowakowski, schreibt auf Twitter ebenfalls nur:

Es ist wahr, er ist immer noch da. Und Doug ist immer noch seine Stimme :)

Ob Geralt also nur zum neuen Erzähler wird, ob wir ihn in einer Nebenquest treffen oder er sogar prominent in der Hauptquest auftritt, darüber lässt sich aktuell nur spekulieren.

Was verrät der Trailer zu The Witcher 4 wirklich?

Was treibt Geralt eigentlich?

Zur Erinnerung: Zuletzt sahen wir Geralt in Toussaint, wo er nach einem letzten großen Auftrag seinen Ruhestand in einem idyllisch gelegenen Weingut genoss. Das hatte sich der Hexer nach all seinen Abenteuern schließlich auch verdient.

Bei den Fans sind die zurückhaltenden Aussagen zu Geralts Auftritt in The Witcher 4 natürlich ein Nährboden für allerlei Spekulation. Mal in aller Ernsthaftigkeit, mal weniger:

Viele Spielerinnen wünschen sich allerdings, dass Geralt am Ende seinen Ruhestand genießen kann. So bekommt TheMightyPipe auf Reddit etwa fast 8.000 Upvotes für folgende Ansage:

Ich muss sagen, wenn Geralt sich am Ende von The Witcher 4 nicht mit Yennefer in Corvo Bianco ausruht und Wein trinkt, werde ich ziemlich sauer sein. Bitte, CD Projekt, nehmt diesem Mann nicht seinen wohl verdienten Ruhestand weg!

Dagegen hat incognataa eine sehr spezifische Idee, wie Geralt im Spiel auftauchen könnte.

Bitte, CD Projekt, macht Geralt zum finalen Boss der Gwent-Nebenquests.

Während Geralts Rolle in The Witcher 4 wohl noch länger ein Geheimnis bleiben wird, gibt es aber schon so einiges, was wir wissen. Die geballte Infoladung bekommt ihr in unserer exklusiven Preview, die wichtigsten Fakten haben wir aber auch für euch zusammengefasst.

Außerdem sprechen Dimi und Maurice im Podcast ausführlich darüber, was sie bereits über das nächste Hexer-Abenteuer erfahren haben und welche Hoffnungen sie damit verbinden.