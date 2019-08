Der erste Epic-Exklusivtitel Hades erscheint im Dezember auf Steam

Hades (das aktuelle Spiel vom Bastion- und Transistor-Entwickler Supergiant Games) landet im Dezember 2019 auf Steam. Damit endet nach einem Jahr der Exklusiv-Deal mit Epic.

Am 10. Dezember 2019 beginnt die Early-Access-Phase von Hades auf Steam, damit war das Spiel ziemlich genau 365 Tage exklusiv im Epic Games Store erhältlich.

Hades ist bei weitem nicht das einzige Spiel, für das Epic einen Exklusiv-Deal an Land ziehen konnte - wir haben für euch in einer Liste alle Exklusivtitel im Epic Store zusammengefasst.

Da sich Hades noch immer in der Early-Access-Phase befindet, gibt es von uns (und den meisten anderen Spieleseiten) noch keinen Test und entsprechend auch keinen Wertungsdurchschnitt auf Metacritic. Supergiant Games kündigt aber an, Hades spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 final veröffentlichen zu wollen.

Die Community als Co-Entwickler

Allerdings kann der Titel viele Fans von Spielen wie Bastion oder Transistor bereits begeistern. Das könnte daran liegen, dass Supergiant Games von Anfang an plante, Hades zusammen mit seiner Community zu entwickeln - was wiederum die lange Early-Access-Phase erklärt.

In einem öffentlichen FAQ beschreibt das Studio, dass Hades vor allem mithilfe des Feedbacks seiner Spieler wächst und immer mehr Gestalt annimmt.

Inhaltlich ist die Steam-Version von Hades identisch mit der im Epic-Stores: In dem Roguelike von Supergiant Games schlüpft ihr in die Rolle eines Helden, der sich mit Schwertern, Speeren und anderen Waffen durch die Tiefen der Unterwelt schnetzelt.

Premiere bei Epic

Hades war eines der allerersten Spiele, die zum Launch der Plattform am 6. Dezember 2018 exklusiv im Epic Games Store erhältlich waren. Andere Entwickler folgten dem Beispiel da sie durch ihre Zusammenarbeit mit Epic beispielsweise von einer höheren Umsatzbeteiligung profitieren.

Allerdings wird die Epic-Exklusivität von vielen Spielern auch scharf kritisiert. Was genau viele am Epic Store nicht mögen, haben wir im folgenden Artikel zusammengetragen:

