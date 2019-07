Paradox-Vorsitzender nennt Umsatzbeteiligung von Steam »unverschämt«

Ein prominenter Industrievertreter als Steam-Kritiker: Der Paradox-Vorsitzende Fredrik Wester hat sich auf der Podiumsdiskussion Gamelab kritisch über die 30-prozentige Umsatzbeteiligung von Steam geäußert und den erhobenen Anteil als »unverschämt« bezeichnet.

Gleichzeitig lobte er den Epic Store für dessen radikale Geschäftsstrategie: Die 12 Prozent, die der Epic Store für eine Veröffentlichung verlangt, seien ein »fantastischer Zug«. 30 Prozent seien heute nicht mehr angemessen und stammen aus einer Zeit, als physische Medienträger wie VHS-Kassetten vertrieben wurden.

Zur Klarstellung: Westers Aussage, Vertriebsplattformen wie Steam würden im Unterhalt »nichts kosten«, stimmt natürlich nicht. Wir gehen davon aus, dass er hier eine bewusste Übertreibung wählte, um sein Argument zu bekräften.

Auf Twitter forderte Wester ferner mehr Verständnis für kleine Entwickler, die sich aus geschäftlichen Gründen für einen Exklusivdeal mit Epic entscheiden.

And while we're discussing the fairness of revenue splits; who can blame developers going Epic Exclusive if given a great revenue split + guarantee. We're not planning to do any exclusives but jeez, show some understanding for those who do.