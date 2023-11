»Wie sind solche Zahlen möglich?« - Halbling in Baldur's Gate 3 macht 6.790 Schaden in einer Runde

Mit so viel Feuerschaden könnte der Halbling einen Gott ermorden.

Um es mit den unsterblichen Worten des legendären Phil Swift zu sagen: Now that's a lot of damage! Was anderes fällt einem einfach nicht ein, wenn man sich die absurden Schadenswerte ansieht, die ein Spieler in Baldur's Gate 3 mit seinem Halbling-Zauberer anrichten kann.

Man bedenke: Die mächtigsten Gegner in Baldur's Gate 3 haben maximal 600 Lebenspunkte. Darüber kann der Halbling nur lachen, immerhin richtet er in dem auf Reddit gezeigten Video absurde 6.790 Schadenspunkte in einem einzigen Zug an. Das reicht, um selbst einige Drachen um die 16 Mal zu erledigen. Schaut am besten selbst:

Wie ist das möglich?

Berechtigterweise fragen wir uns da, und einige User in den Kommentaren natürlich ebenfalls, wie so etwas überhaupt zustande kommen kann? Immerhin sind das Schadenswerte, die selbst einen Boss in Diablo 4 in die Knie zwingen könnten. Es gibt auch bereits einige Vermutungen, da auf dem Bildschirm die Buff- und Debuff-Werte sichtbar sind.

Hier ein paar der Effekte, die zu dem Schaden beitragen:

Das Ziel ist verhext, was bei jedem erfolgreichen Angriff 1W6 zusätzlichen Schaden bewirkt.

Das Ziel ist gelähmt, was jeden Angriff aus nächster Nähe in einen Crit verwandelt, was alle Schadenswürfel verdoppelt.

Oil of Combustion sorgt dafür, dass jeder Feuerschaden nochmal 3W6 Extraschaden anrichtet.

Die Illithiden-Fähigkeit Perilous Stakes verdoppelt sämtlichen Schaden.

Die Shriek-Fähigkeit des Schwertes Phalar Aluve richtet zusätzlich 1W4-Schaden an, jedes Mal, wenn das Ziel getroffen wird.

Als roter drakonischer Zauberer richtet jeder Feuerzauber des Halblings zusätzlichen Schaden in Höhe seines Charisma-Bonus an.

Der Geschwindigkeitstrank lässt den Halbling eine zusätzliche Aktion ausführen.

Zusammen mit der Zauberer-Fähigkeit, einen Zauber zu beschleunigen, kann er Scorching Ray bis zu viermal einsetzen. Jeder Zauber besteht auf der höchsten Stufe aus sechs Feuerstrahlen.

Höchstwahrscheinlich ist das aber noch lange nicht alles. Wahrscheinlich kommen auch noch diverse Buffs aus der Ausrüstung hinzu, die der kleine Zauberer trägt. Der Ersteller des Videos hat noch keinen Build-Guide geteilt, plant aber ein Video dazu zu veröffentlichen.

Übrigens gibt es im Spiel eigentlich keinen Gegner, der diesem Schaden wirklich standhalten kann. Dass die Wache hier am Ende noch lebt, liegt an einer Mod, mit der der Ersteller die Lebenspunkte erhöhen konnte.

Unsere Begleiter sind zu derartigem Schaden zwar nicht fähig, dafür können wir Gegner schubsen, was auch einiges bringt:

0:31 Baldur's Gate 3: Wir schubsen einen Zwerg in den Abgrund (er hat angefangen!)

Was haltet ihr von dieser absurden Kombination? Seid ihr beeindruckt, dass so etwas in Baldur's Gate 3 überhaupt möglich ist? Oder haltet ihr die Vorbereitung darauf für in der Praxis zu umständlich, um wirklich nützlich zu sein? Was ist der mächtigste Build, den ihr jemals erstellt habt? Schreibt es uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!