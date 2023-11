Fallout, Crysis & Co.: Shooter-Legende hätte 1998 beinah großen Spielen ihre Namen weggeschnappt

Aber wie würde dann Crysis heißen?

Könntet ihr euch vorstellen, seit gut 16 Jahren auf ein »Dirt 3« oder »Screwed 3« von Valve zu warten? Vermutlich nicht, doch laut des ehemaligen Valve-Entwicklers Dario Casali hätte das durchaus passieren können. Für Half-Life standen außerdem die Namen Fallout und Crysis im Raum.

Half-Life hätte auch ganz anders heißen können

Anlässlich des 25. Geburtstages von Half-Life taucht der Entwickler auf seinem YouTube-Kanal in der Vergangenheit ab und plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. Das entsprechende Video seht ihr hier:

Dabei verrät er unter anderem, wie die Namensfindung der späteren Shooter-Legende abgelaufen ist. Half-Life, im Jahr 1997 war dieser Name nicht mal in der engeren Auswahl. Die Top-Anwärter waren:

Bent

Dirt

Lead

Pressure (beziehungsweise Pressure Chamber oder Pressure Pit)

Screwed

Half-Life selber war zu der Zeit zwar schon im Rennen, zählte aber nicht zu den Favoriten. Auch auf dieser Liste war Fallout, das später Bethesdas berühmte postapokalyptische Rollenspielreihe betiteln sollte.

Ein weiterer potenzieller Name war Crysis, das wir heute als First-Person-Shooter und Hardware-Meme kennen (But can it run Crysis?). Wie wir alle wissen, wurde es am Ende aber dann doch Half-Life.

Wie es um ein Half-Life 3 steht, haben wir in diesem Video für euch aufgearbeitet:

Mehr als eine Zugfahrt

Im oben genannten Video führt Casali durch die ersten Minuten des Spiels, also die Fahrt mit der Magnetschwebebahn. »Wir wollten viele der Innovationen zeigen«, erklärt der Entwickler. Dazu zählten gescriptete Sequenzen und neue Möglichkeiten bei der Beleuchtung.

Falls ihr euch für tiefere Einblicke in die Entwicklung von Half-Life interessiert: Dario Casali hat bereits mehrere Stunden kommentiertes Gameplay auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen.

Die Half-Life-Reihe gehört wohl zu den größten Meilensteinen der Videospielgeschichte. Was habt ihr für Erinnerung an Gordon Freeman, den G-Man und die Black-Mesa-Einrichtung? Wie steht es um dritten Teil? Wird er jemals erscheinen? Teilt eure Erinnerung gerne in den Kommentaren und erzählt uns von eurem ersten Mal Half-Life.