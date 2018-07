Half-Life und Doom - heute live auf MAX - Wir spielen Platz 10 und 9 der besten PC-Spiele aller Zeiten

Es ist geschafft! Zur Feier der 250. GameStar-Ausgabe haben wir die besten 250 PC-Spiele aller Zeiten gewählt. In den Top 10 landeten zeitlose Klassiker ihres Genres wie WarCraft 3, Doom, Age of Empires, The Witcher 3 & Co.

In der Woche vom 16. bis 20. Juli wollen wir diese 10 Spiele gebührend feieren. Und wie ginge das am besten als sie zu spielen? Deswegen streamen wir für euch täglich zwei Spiele der Top 10 auf unserem Live-Kanal MAX - Monsters and Explosions auf Twitch. Täglich ab 14:00 Uhr könnt ihr mit uns zusammen in Erinnerungen schwelgen und noch einmal in die besten 10 PC-Games aller Zeiten abtauchen.

Zu unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions

Montag, 16.07.

14:00 Uhr - Half-Life

16:00 Uhr - Doom

Dienstag, 17.07.

14:00 Uhr - Day of the Tentacle

16:00 Uhr - The Witcher 3

Mittwoch, 18.07.

14:00 Uhr - Call of Duty 4: Modern Warfare

16:00 Uhr - Age of Empires 2

Donnerstag, 19.07.

14:00 Uhr - World of Warcraft

16:00 Uhr - Half-Life 2

Freitag, 20.07.

14:00 Uhr - WarCraft 3

16:00 Uhr - Portal

Seid dabei, chattet mit uns und teilt eure Erinnerungen an die besten 10 PC-Spiele aller Zeiten.