Lego-Rivale enthüllt das wahrscheinlich legendärste Halo-Fahrzeug und die Details sind ein absoluter Fan-Traum

Passend zum Release von Halo: Campaign Evolved kommt auch einen neues Klemmbaustein-Set. Bildquelle: Mattel/Microsoft Corporation.

Der US-amerikanische Spielzeughersteller Mattel hat letztes Jahr die neue Klemmbaustein-Marke Brick Shop eingeführt, über die seitdem hauptsächlich Sets zu Hot Wheels veröffentlicht werden. Jetzt hat Brick Shop eine neue Kooperation zwischen Hot Wheels und dem legendären Ego-Shooter Franchise Halo angekündigt und bringt den mindestens genauso legendären Warthog M12 als Klemmbaustein-Modell auf den Markt.

Typisch für Brick Shop kommt das Modell mit bedruckten Steinen, Metallteilen und einem kleinen Spielzeug-Modell.

Dieses Set ist eine Kampfansage

Name : UNSC M12 Warthog

: UNSC M12 Warthog Release : 30. September 2026

: 30. September 2026 Teileanzahl : 935 Teile

: 935 Teile Preis : 70 Euro

: 70 Euro Preis pro Teil : 7,5 Cent

: 7,5 Cent Maßstab: 1:22

Weitere Details: Zusätzlich zu dem eigentlichen Set sind über 40 zusätzliche Steine dabei, mit denen ihr den M12 Warthog an eure Vorstellungen anpassen könnt. Zudem sind zwei komplette Sätze Radfelgen mit unterschiedlichen Mustern beigelegt. Beide sind komplett aus Metall.

Cooles Extra: Genau wie bei allen anderen Sets, die über die Hot Wheels Themenwelt bei Brick Shop erscheinen, ist das Modellvorlage zusätzlich als echtes Hot Wheels Auto im Maßstab 1:64 enthalten.

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Top-Preisleistungsverhältnis: In der Vergangenheit hat Brick Shop ausgezeichnete Steine verwendet, die ohne Probleme mit Herstellern wie Lego und Gobricks mithalten können. Obendrein sind alle Steine mit zusätzlichen Designs bedruckt und das bei einem UVP-Teilepreis von 7,5 Cent. Das ist selbst für Brick Shop fantastisch, wo die Teilepreise in der Regel um die 10 Cent liegen.

Zum Vergleich: Bei Lego gibt es lizenzierte Sets nur selten unter 9 Cent pro Teil. Und auch bei BlueBrixx sind bei lizenzierten Sets in der Regel 8 Cent fällig.

Dazu kommt, dass der M12 Warthog im freien Handel verkauft wird, hohe Rabatte sind also sicher. Mit etwas Geduld solltet ihr keine Probleme haben, das Set für 50 Euro oder weniger zu bekommen.

Fantastische Detailtreue mit einem Wermutstropfen: Das Set von Brick Shop trifft seine Vorlage auf ganzer Linie. Teilweise liegt das jedoch daran, dass viele sehr spezielle Formteile verwendet werden. Wer den Klemmbausteinen ursprünglich zugrundeliegende Gedanken mag, aus einfachen Steinen komplexe Strukturen zu erzeugen, wird dahingehen also ein wenig enttäuscht.

Vor Brick Shop hatte Mattel die Klemmbaustein-Marke Mega bzw. ehemals Mega Construx. Schon damals gab es Sets zu Halo, sogar mit Minifiguren. Einige davon könnt ihr online sogar noch zum Originalpreis kaufen.

Auch darüber hinaus ist in der Klemmbausteinwelt aktuell ziemlich viel in Bewegung. So hat sich der chinesische Hersteller Lumibricks mit Blade Runner seine erste Lizenz geholt. Alle Infos dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.