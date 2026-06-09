»Halo: Kapitalismus Evolved« - Das neue Remake kommt mit einem digitalen Handbuch, aber nur wenn ihr die Premium-Edition kauft, Fans fühlen sich veräppelt

Wer das digitale Handbuch zu Halo: Campaign Evolved will, wird noch einmal zur Kasse gebeten.

Spielehandbücher waren früher fester Bestandteil physischer Videospiele. Wer kann sich nicht an das unvergleichliche Gefühl erinnern, auf der Fahrt vom Laden nach Hause eine brandneue Videospielhülle zu öffnen und schon einmal in diesem Handbuch rumzuschmökern?

Das ist heutzutage fast komplett verschwunden, aber so manches Spiel kommt immer noch mit einem Handbuch in digitaler Form. So auch das kommende Remake Halo: Campaign Evolved, allerdings mit einem kleinen Haken: einem Aufpreis von 20 Euro.

2:29 Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

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Paywall-Frust bei Halo: Capaign Evolved

Das neue, alte Halo hat kürzlich die verfügbaren Editionen vorgestellt. Mit der Standard-Edition bekommt ihr für 60 Euro das Hauptspiel und als Vorbesteller das Foundry Armory Pack.

Schlagt ihr bei der 20 Euro teureren Premium-Edition zu, bekommt ihr neben einem 5 Tage früheren Zugang zum Spiel noch ein paar zusätzliche Inhalte:

Alpha Halo Armory Pack

Digitales Artbook

Digitale Kurzgeschichte: Hungry Buzzards

Digitales Handbuch

Es ist nicht ungewöhnlich, dass in Premium-Editionen digitale Inhalte wie Artbooks oder Soundtracks enthalten sind, die kein direkter Teil des Spiels sind. Dass aber so etwas wie ein Handbuch nur mit der teureren Version verkauft wird, stößt vielen Spielerinnen und Spielern gerade sauer auf.

»Ich hätte nie gedacht, dass wir im Jahr 2026 zusätzlich 20 Dollar zahlen müssen, um ein digitales Spielhandbuch freizuschalten«, schreibt ein User auf Reddit und sammelt damit unzählige Upvotes:

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In den Kommentaren zeigen die User sich zynisch.

WinResponsible9977 schreibt: »Dieses Handbuch wurde wahrscheinlich von Copilot [dem KI-Begleiter von Microsoft] verfasst.«

Appropriate_Foot242 schreibt: »Der einfachste Kauf einer Standard Edition aller Zeiten. Die Skins sind auch Mist, und warum sollte mein Chief anders aussehen als Chief?«

AMLRoss schreibt: »Halo: Kapitalismus Evolved«

RHINO_Mk_II schreibt: »Wir werden es kostenlos online finden können, sobald das Spiel erscheint, das garantiere ich.«

Wir heben noch einmal hervor, dass das digitale Handbuch natürlich nicht das einzige Goodie ist, das man für die 20 Euro Aufpreis erhält. Dennoch ist es kurios, dass etwas so Grundlegendes nicht für alle verfügbar gemacht wird. Zumal andere Spiele das eben genauso handhaben.

Studios wie Capcom oder CD Projekt Red stellen zusätzliche Infos in Form von Handbüchern oft außerhalb der Spiele zur Verfügung.

So findet ihr online beispielsweise ein umfangreiches Handbuch zu Monster Hunter: World, und das völlig kostenlos. Auch zu Cyberpunk 2077 gibt es ein digitales Game Booklet, das zum Release der Ultimate Edition erschien und als PDF-Download bereitgestellt wurde.

Halo: Campaign Evolved ist ein Kampagnen-Remake des 2001 erschienenen Halo: Combat Evolved. In Unreal Engine 5 entwickelt, steht ein kompletter visueller Facelift an. Sounds und Sprachausgabe wurden neu aufgenommen und auch das Missionssystem soll überarbeitet worden sein. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Das Remake erscheint am 28. Juli 2026 für den PC, PS5 und Xbox Series X/S.