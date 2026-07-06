Handheld mit Leistung einer RTX 4060: Der enthüllte Preis lässt einem schwindelig werden

Der Ayaneo Next 2 bietet Handheld-Leistung auf Top-Niveau, ist aber einfach zu teuer.

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Jonas Herrmann
06.07.2026 | 14:11 Uhr

Der Ayaneo Next 2 ist stark ausgestattet, aber auch extrem teuer. (Bild: Ayaneo) Der Ayaneo Next 2 ist stark ausgestattet, aber auch extrem teuer. (Bild: Ayaneo)

Die steigenden Hardware-Preise machen auch vor dem Handheld-Markt nicht Halt. Ein neues Modell bietet an sich vielversprechende Hardware, bei dem Preis dürften aber die meisten abwinken.

Top-Ausstattung, aber ihr braucht ein kleines Vermögen dafür

Ayaneo hat sich in den vergangenen Jahren mit spannenden Konzepten einen Namen auf dem Handheld-Markt gemacht. Teilweise haben sie es dabei mit den neuen Modellen aber auch übertrieben. Ein ähnliches Schicksal droht nun auch dem Top-Modell Next 2.

Wie VideoCardz berichtet, hat Ayaneo nach einem zwischenzeitlichen Verkaufsstopp die Bestellungen nun wieder geöffnet und dabei ziemlich hohe Preise für die drei verschiedenen Varianten präsentiert.

Video starten 54:03 1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler

Das günstigste Modell ist dabei mit einem Ryzen AI Max 385, 32 GB RAM und 1 TB Speicher ausgestattet und kostet 2999 US-Dollar. Eine Stufe darüber liegt die Version mit dem Ryzen AI Max+ 395, 64 GB RAM und 1 TB für 3699 US-Dollar.

Das Spitzenmodell setzt ebenfalls auf den Ryzen AI Max+ 395, bietet aber sogar satte 128 GB RAM und 2 TB Speicher. Kostenpunkt: 5299 US-Dollar.

Die Ausstattung ist wirklich gut und gleicht in etwa der des GPD Win 5, der in Benchmarks etwa dieselben Ergebnisse liefert wie ein System mit RTX 4060. Schon bei dem hatte sich unser Experte Linh aber gefragt, wer das eigentlich braucht.

Die hohen Preise sind natürlich der schwierigen Marktlage geschuldet und der Ayaneo Next 2 kommt einfach zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt auf den Markt. Valve dürfte mit der Steam Machine ein Lied davon singen können.

Die besten Gaming-Handhelds für PC-Spiele 2026: Welches Gerät zu euch passt

Dennoch stellt sich natürlich die Frage, weshalb Ayaneo nicht auch Modelle mit weniger starker Hardware eingeplant hat.

32 GB RAM sind natürlich praktisch, für viele Spiele reichen 24 GB oder 16 GB aber vollkommen aus. Gerade bei vielen Indie-Titeln, die ja auf Handhelds besonders beliebt sind, braucht es diese Arbeitsspeichermengen schlicht nicht.

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