"Leute, für 5 Euro muss man da zugreifen" - HandOfBlood feiert kleines Bergbau-Spiel auf Steam ab

Eure Mining-Basis klettert an der namensgebenden Mauer auf und ab, um geeignete Abbauplätze zu finden.

Jüngst stellte Streamer und Youtuber HandofBlood auf einem seiner Kanäle seiner Meinung nach eine Steam-Perle vor. Dabei handelt es sich um das Spiel Wall World, das Anfang April erschienen und für einen Fünfer zu haben ist. Bereits der erste Eindruck zu Beginn des Videos entlockte ihm Lob à la das ist einfach nur insane looking und nach gut einer Stunde stand sein Urteil fest:

Leute, für 5 Euro muss man da zugreifen! Youtuber HandofBlood

Und die Steam-User stimmen ihm zu: 90 Prozent von bisher fast 2400 Reviews sind positiv.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist Wall World?

Bei dem Titel handelt es sich um einen Rogue-like Mining/Actiongame, das euch in eine von der namensgebenden Mauer dominierten Welt entlässt. Diese reckt sich senkrecht von einem schier endlos entfernten Boden empor und ihr klettert an dieser mit einer Robospider herab.

Von dieser aus bohrt ihr euch in eurem Exoanzug an vorgegebenen Punkten in die Mauer, sammelt Ressourcen und rüstet damit anhand von Bäumen etwa eure Ausrüstung, den Suit sowie die Robospider auf.

Gegner und Bosse: Und ihr braucht jedes Quäntchen an Tech-Stärke, denn regelmäßig greifen euch Aliens an, die eurer Spider an die Hammelbeine wollen. Derweil tickt während des Minens, Erkundens, Kämpfens und Herumkrabbelns ein Timer am oberen Spielschirmrand gen Null. Läuft die Zeit ab, betritt ein riesiger Tentakelboss das Spielfeld. Überwindet ihr ihn, geht die Reise weiter.

Das Ziel ist nun mal die Erkundung dieser mysteriösen Wandwelt, in und an der ihr nicht der erste Besucher zu sein scheint.

Wird eure Mining-Spinne zerstört, müsst ihr von Neuem beginnen, aber ihr rettet Ressourcen in euer Lager. Mit diesen rüstet ihr euch vor neuen Versuchen fortwährend auf. Die Minen sind prozedural generiert.

Ähnlich gelagert zeigt sich übrigens der Titel Dome Keeper. Auch hier grabt ihr euch durch einen Alien-Planeten - allerdings stationär und nach unten -, rüstet eure Ausrüstung auf und erwehrt euch garstigen Biestern.

Bis zum 1. Mai ist das Game sogar reduziert und kostet statt 18 nur 13 Euro. Den im September 2022 erschienenen Titel empfehlen von den rund 6000 Wertenden auch 90 Prozent, Steam-Urteil: sehr positiv.

Und was meint ihr? Gefallen euch Wall World und Dome Keeper vom Ansehen her? Oder habt ihr einen oder beide Titel sogar schon mal gespielt? Kennt ihr noch andere Titel dieser Machart oder die sonst wie starke Ähnlichkeit bei einem Element aufweisen? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!