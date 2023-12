Einer der besten Actionfilme kommt nach Jahren auf dem Index endlich uncut auf Blu-ray nach Deutschland

Ab dem 23. Februar 2024 uncut auf Blu-ray in Deutschland mit FSK-18-Freigabe: Hard Boiled.

Hard Boiled der Regie-Legende John Woo hat mittlerweile stolze 31 Jahre auf dem Buckel, zählt unter Fans aber noch immer zu den besten Actionfilmen aller Zeiten. Es gibt jedoch ein großes Problem: In Deutschland an Hard Boiled heranzukommen - und dann auch noch an eine ungeschnittene Fassung - ist verdammt schwer.

Die Hongkong-Produktion stand hierzulande nämlich jahrelang auf dem Index und mittlerweile sind sogar geschnittene Versionen von Hard Boiled rar gesät. Auf Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video oder Disney Plus fehlt von dem John-Woo-Klassiker ebenfalls jede Spur.

Hard Boiled endlich auf Blu-ray in Deutschland

Es gibt jedoch gute Neuigkeiten: Am 23. Februar 2024 erscheint Hard Boiled endlich uncut auf Blu-ray in Deutschland mit FSK-18-Freigabe - und für Sammler sogar in zwei verschiedenen Cover-Versionen. Vorbestellungen sind bereits verfügbar, auch wenn die mit satten 30 Euro pro Kopie definitiv nicht als Schnäppchen zu verstehen sind. Hier gibt's übrigens die Links zu Amazon: Cover A und Cover B.

Film-Fans dürften aber nicht lange zögern, sich einen absoluten Action-Klassiker des Regisseurs von Filmen wie Face/Off, Mission: Impossible 2 oder Operation: Broken Arrow ins Regal zu stellen.

Falls ihr euch fragt, worum es in Hard Boiled überhaupt geht: Ein Polizist (Chow Yun-Fat) gerät in den Bandenkrieg zweier Gangsterbosse (Anthony Chau-Sang Wong und Hoi-San Kwan), der blutige Ausmaße annimmt. Im Verlauf des Films kommen über 307 Menschen um uns es werden mit 200 Waffen über 100.000 Schuss abgefeuert.

Gerade die Schießereien und Zeitlupenaufnahmen von John Woo gelten (neben seiner Vorliebe für Tauben) unter Action-Kennern als legendär und haben auch große Hollywood-Produktionen nachhaltig geprägt. Einen konkreten Eindruck von Hard Boiled verschafft euch der folgende Trailer:

Zuschauer wie Fans zücken zum Beispiel bei Rotten Tomatoes im Durchschnitt 92 Punkte und auch Filmstarts-Kollege Daniel Fabian erklärt euch ausführlich in seinem Essay, warum man Hard Boiled unbedingt gesehen haben muss. Ab dem 23. Februar 2024 können das Action-Fans in Deutschland endlich unkompliziert im Heimkino.

Mit Silent Night startet am 14. Dezember 2023 übrigens das neueste Werk von John Woo in den Kinos. Zu The Killer gibt es seit dem 8. Dezember und Bullet In The Head ab dem 31. Mai ebenfalls neue Blu-Ray-Fassungen. Mehr dazu, was aktuell im Action-Kino passiert, könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr Hard Boiled bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Actionfilm gefallen? Freut ihr euch auf den Release der ungeschnitten Blu-ray in Deutschland oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welcher Film von Regisseur John Woo ist euer persönlicher Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!