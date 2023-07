Legendärer Regisseur dreht nach 34 Jahren einen der besten Actionfilme ein zweites Mal

Wer John Woo mag, dürfte The Killer lieben.

Ihr habt den legendären Actionfilm The Killer noch nie gesehen? Dann habt ihr bald die Qual der Wahl. Denn nachdem Regisseur John Woo bereits 1989 das Original in Szene gesetzt hat, kümmert er sich jetzt - 34 Jahre später - persönlich um das schon lang geplante Remake.

Warum ihr (hoffentlich) von The Killer gehört habt

The Killer kann auf RottenTomatoes stolze 98 Prozent positive Kritiker-Reviews vorweisen und auch das Publikum zeigt sich mit 92 Punkten ähnlich angetan. Bei unseren Kollegen von Filmstarts nimmt The Killer sogar Platz 4 der 100 besten Actionfilme aller Zeiten ein und muss sich lediglich gegen The Wild Bunch, Stirb Langsam und Terminator 2 geschlagen geben.

(Ursprünglich) zu brutal für deutsche Zuschauer: In Deutschland wurde The Killer übrigens zum Release auf DVD und Video von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert (via Schnittberichte). Die Indizierung wurde 2015 aufgehoben, eine Neuprüfung lässt aber derzeit noch auf sich warten.

Worum es in The Killer überhaupt geht? Der titelgebende Auftragsmörder nimmt einen letzten Vertrag an, um die dringend nötige Augenoperation einer Sängerin zu finanzieren, die bei dessen vorherigen Job ins Kreuzfeuer geriet. Den Trailer zum Film könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Alter Regisseur, neuer Cast

John Woo versucht sich nochmal an the Killer: Angesichts des Erfolgs dürfte es eigentlich niemanden verwundern, dass bereits seit Jahren eine Neuauflage des Action-Klassikers geplant ist. Fans des Originals dürfte sicher milde stimmen, dass John Woo die persönlich übernimmt - allerdings ohne Chow Yun-Fat in der Hauptrolle.

Die neuen Darsteller: Stattdessen führen Nathalie Emmanuel (Game of Thrones, Fast & Furious-Reihe) und Omar Sy (Ziemlich beste Freunde, Lupin) den Cast des The Killer-Remakes an, das sogar noch 2023 erscheinen soll. Zumindest war das noch der Stand im März und es bleibt vor allem im Anbetracht des aktuellen Streiks in Hollywood fragwürdig, ob das überhaupt noch realistisch ist.

Dank Game of Thrones dürfte Nathalie Emmanuel mittlerweile jedem ein Begriff sein - in der Fast and Furious-Reihe sammelte die Darstellerin neue Erfahrungen im Action-Genre. Bildquelle: Universal Pictures

Wann und wo erscheint das Remake von The Killer?

Release und Plattform bleiben noch offen: Wann und wo die Neuauflage von The Killer erscheinen soll, bleibt derzeit noch offen. Das Remake entsteht in Zusammenarbeit des US-Streamingdienstes Peacock mit Universal-Filmstudio. Ein Release in Deutschland auf Sky beziehungsweise Wow ist durchaus denkbar - ob auch ein Kinostart geplant ist, lässt sich nicht sagen.

Der mittlerweile 76-jährige Regisseur John Woo setzte natürlich bereits andere legendäre Actionfilme wie zum Beispiel Face/Off und Hard Boiled in Szene und feierte mit Silent Night sein Comeback, der sich aktuell in Postproduktion befindet.

Was haltet ihr davon, dass The Killer von John Woo persönlich ein Remake spendiert bekommt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Neuauflage des Action-Klassikers? Wie gut hat euch das Original gefallen? Was ist euer Lieblingsfilm von John Woo? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!