Helldivers 2 schlägt zum Release sofort auf Steam ein, Quickplay-Server überfordert

Die Server von Helldivers 2 geraten unter der Masse an Spielern derzeit ins Schwitzen.

Helldivers 2 ist noch nicht lang draußen und schlägt auf Steam bereits ein wie ein Orbitallaser in eine Horde Käfer!

Etwa eine Stunde nach dem Server-Start war die magische Marke von 50.000 Usern gleichzeitig geknackt – damit landet Helldivers 2 auf Anhieb in den Top 20 der meistgespielten Steam-Titel.

Gleichzeitig auf PlayStation 5 und Steam: Der Andrang auf Helldivers 2 am PC ist groß. (Bild: SteamDB)

In Wahrheit sind es aber noch mehr Spieler: Die PS5-Zahlen sind in dieser Aufstellung natürlich noch nicht mit einberechnet. Offenbar ist der Andrang auf das Koop-Spektakel im Stil von Starship Troopers also riesig.

Der Erfolg hatte sich im Vorfeld abgezeichnet: Kurz vor Release besetzte Helldivers 2 allein mit Vorbestellungen einen Platz in den Top 3 Bestsellern von Steam.

Server down: »Join failed«

In der Helldivers-Community häufen sich Fehlermeldungen wie diese: »Fehler beim Beitreten einer Lobby.« Das sieht dann so aus:

Der Spieler-Ansturm sorgt offenbar für technische Probleme. Wie sich in ersten Steam-Reviews und auf Reddit abzeichnet, haben viele Spieler Probleme damit, ein Match mit Mitspielern zu finden.

Die Quickplay-Funktion, über die man eigentlich auf die Schnelle ein Squad finden soll, scheint immer wieder Aussetzer zu haben. Die Folge: Spieler müssen sich allein durch Horden von Aliens ballern – in einem auf Koop und Teamwork ausgelegten Spiel natürlich alles andere als optimal.

Derartige Matchmaking- und Server-Probleme sind bei großen Releases nicht unüblich. Umgehen lässt sich der Fehler in Helldivers 2 aktuell nicht, hier müssen die Entwickler von Arrowhead mit einem Fix ran.

Wann kommt der Test zu Helldivers 2?

Da GameStar vor Release nicht mit einem Testmuster versorgt wurde, können wir uns auch erst jetzt zum offiziellen Release ins Gefecht gegen Bugs und Cyborgs stürzen. Entsprechend müssen wir euch in Sachen Test und Wertung noch um etwas Geduld bitten. Und Geduld ist angesichts der Server-Probleme vielleicht auch aktuell gar nicht so schlecht!