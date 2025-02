Apokalypse in Helldivers 2: Schwarzes Loch frisst Planeten, jetzt droht das Ende von Super Earth

Die Welt Angel's Venture aus Helldivers 2 wurde in Stücke gerissen – und das könnte erst der Anfang sein.

Die Galaxie von Helldivers 2 ist in Aufruhr: Angel’s Venture, eine einst florierende Kolonie von Super Earth, wurde von einer gigantischen Singularität verschlungen.

Diese dramatische Wendung in der laufenden Community-Kampagne sorgt für Fassungslosigkeit und Wut unter den Spielern – und wirft eine beunruhigende Frage auf: Ist Super Earth als Nächstes dran?

Vom Verteidigungserfolg zur Katastrophe

Mittwochabend schien alles noch in bester Ordnung. Die Spieler hatten erfolgreich neun von elf Angriffswellen der geheimnisvollen Illuminate abgewehrt. Die meisten Helldiver gönnten sich eine wohlverdiente Pause, in der Annahme, dass die Nachtschicht den Rest erledigen würde. Doch am nächsten Morgen dann der Schock: Angel’s Venture existierte nicht mehr.

Ein offizielles Ingame-Briefing lautet wie folgt:

Angel's Venture wurde durch die Gravitationskraft der Meridia-Singularität auseinandergerissen. Dies ist ein unermesslicher Verlust. Das Land, das von Generation zu Generation kultiviert wurde. Das Leben der Bürger der Supererde, deren Evakuierung nicht priorisiert werden konnte. Die stolzen Kiefern, die den Zeltplatz der Pfadfinder der Demokratischen Jugend beschatteten. Alles für immer verloren, in Stücke gerissen von wilden kosmischen Kräften. Endlich haben die Illuminaten, die sich hinter ihrer Maske der Intelligenz und Raffinesse verstecken, offenbart, was sie wirklich wollen: ein Blutbad.

Während die Helldivers sich zuvor um den Kampf gegen die Automatons gekümmert hatten, hatten die Illuminate offenbar still und heimlich genug dunkle Energie gesammelt, um die Singularität auf Angel’s Venture loszulassen. Jetzt bewegt sich das Gravitationsmonster unaufhaltsam auf Super Earth zu.

Was steckt hinter der Meridia-Singularität?

Der Ursprung dieses kosmischen Desasters liegt in einem alten Helldiver-Einsatz: Meridia war einst ein Planet, der von den Terminiden zu einer Superkolonie umfunktioniert wurde. Um der endlosen Insektenplage Herr zu werden, wurden Unmengen an Dunkler Flüssigkeit in den Planeten gepumpt – bis er kollabierte und ein gewaltiges Wurmloch hinterließ.

Die Illuminate haben das Meridia-Wurmloch jetzt als Waffe umfunktioniert, um ganze Planeten auszulöschen. Angel’s Venture war nur das erste Opfer, und die Community befürchtet das Schlimmste: Fünf weitere Planeten liegen auf der direkten Route der Singularität – und am Ende wartet Super Earth.

Die Helldivers-Community fordert Rache

Der Verlust von Angel’s Venture hat einen Sturm an Reaktionen ausgelöst. Viele Reddit-User geben sich kämpferisch:

AN ALLE HELLDIVER: Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Bewegung der Meridia-Singularität zu stoppen! Die Wissenschaftsminister glauben, dass sie mit den Illuminate-Aktivitäten zusammenhängt – also vernichtet die Squids! – humble-chocolate5544 Gentlemen, unser Zuhause liegt nun verstreut über den Sternen – aber geben wir auf?! – Typical_Alps2111 HAMMER DER DEMOKRATIE, ATTACKE! – Wolffe36x

Doch nicht alle nehmen den Verlust auf die leichte Schulter. Ein anderer Helldiver zeigt sich niedergeschlagen:

Ich verdiene viele Medaillen für meine Familie, aber es war den Verlust eines weiteren Planeten an Tyrannei und Zerstörung nicht wert. Ich schäme mich. – Nutterbunny

Was passiert jetzt?

Super Earth hat offiziell eine 24-stündige Staatstrauer ausgerufen, doch die militärische Antwort ist bereits in Planung. Der erste Schritt lautet: Die Rückeroberung des Planeten Hort, um den Illuminate einen ersten Gegenschlag zu verpassen.

Doch was, wenn die Singularität nicht aufzuhalten ist? Ein Spieler hat bereits einen Plan: Wir müssen Zeit schinden, bis Super Earths brillante Wissenschaftler irgendwie herausfinden, wie man … ein schwarzes Loch stoppt.

Die Uhr tickt – und die Zukunft der Menschheit hängt am seidenen Faden. Bleibt nur noch eine Frage: Können die Helldivers Super Earth vor dem Untergang bewahren?