Das Schwarze Loch wächst: Helldivers 2 steuert auf die nächste Katastrophe zu

Die Spieler sind sich sicher: Das Schwarze Loch in Helldivers 2 wird noch eine große Rolle spielen.

Es ist gerade eine verdammt gefährliche Zeit, ein Helldiver zu sein: während Super Earths treue Soldaten versuchen, die Galaxis von Bugs, Maschinen und Illuminate zu befreien, braut sich bereits das nächste kosmische Drama zusammen.

Das Schwarze Loch, wo einst der Planet Meridia war, beginnt sich auf beunruhigende Weise zu verändern – und die Konsequenzen könnten galaktisch sein.

Was hat es mit dem Schwarzen Loch auf sich?

Ein kurzer Rückblick: Die Geschichte beginnt mit den Terminiden, den allseits beliebten Alien-Käfern im Starship-Troopers-Style. Diese feindliche Fraktion zog so viele Spieler in ihren Bann, dass Arrowhead sie mit einer spektakulären Wendung in den Vordergrund rückte: Die Enthüllung, dass der unscheinbare Planet Meridia im Terminiden-Territorium in Wirklichkeit eine gewaltige Superkolonie war.

In einer dramatischen, zeitlich begrenzten Mission mussten die Helldivers Meridia mit Schwarzer Materie überfluten, um eine gigantische Singularität zu erzeugen und die Bedrohung zu eliminieren. Der Plan ging auf – Meridia wurde zum Schwarzen Loch. Doch wie es so schön heißt: Wer mit Feuer spielt, muss mit den Konsequenzen rechnen.

Das Erwachen des Schwarzen Lochs

Anfangs schien die neu entstandene Singularität stabil zu sein. Doch jetzt berichten einige Helldiver von merkwürdigen Veränderungen. Das einst unscheinbare Schwarze Loch hat sich verfärbt, strahlt einen unheilvollen violettfarbigen Glanz aus und zieht Trümmer mit alarmierender Geschwindigkeit in sich hinein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Und als ob das nicht genug wäre, tauchte plötzlich eine neue Bedrohung auf: die Illuminate. Diese mysteriösen, bio-organischen Wesen – von vielen spöttisch als Squids bezeichnet – haben keinen festen Raum im Universum beansprucht. Stattdessen greifen sie überraschend und gezielt Super-Earth-Welten an.

Die erste Schlacht auf Calypso war denkbar knapp. Die Helldivers konnten den Planeten nur mit letzter Kraft verteidigen, bevor die Illuminate sich zurückzogen – einen Einblick liefern wir euch hier:

5:15 Helldivers 2: GameStar meldet ersten Feindkontakt mit den Illuminate, so lief die erste Schlacht

Autoplay

Doch ihre Angriffe haben ein Muster, das klar Richtung Meridia weist. Ob das wachsende Schwarze Loch und die Aktivitäten der Illuminate miteinander verbunden sind? Die Zeichen sprechen dafür.

Zuletzt mussten sich die Helldivers in einer großangelegten Operation gegen die Illuminate verteidigen. Ironischerweise geschah dies ausgerechnet im Terminiden-Territorium – dem alten Erzfeind, der dank der neuen Bedrohung plötzlich zum widerwilligen Verbündeten wurde. Die Illuiminate konnten erfolgreich zurückgeschlagen werden, aber ihre Rückkehr ist wohl nur eine Frage der Zeit.

Was meint ihr? Arbeitet Arrowhead hier auf den nächsten großen Showdown hin? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen!