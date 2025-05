Helldivers 2: Spieler zeigt das gesamte Ausmaß des Krieges im Zeitraffer

Helldivers geben niemals auf, auch wenn der galaktische Krieg ewig andauern wird.

In Fallout heißt es, dass Krieg immer gleich bleibt und in Helldivers 2 hört er dafür niemals auf. Seit Release kämpft die Super-Erde unerbittlich gegen die mechanischen Automatons und die insekten-ähnlichen Terminiden und in all der Zeit hat sich das Schlachtfeld maßgeblich geändert.

Planeten wurden befreit, erobert, zerstört. Und zahllose Helldivers, also die Spielerinnen und Spieler, sind in den Schlachten im Namen der Demokratie gestorben. Ein ergebener Soldat der Super-Erde hat sich nun die Zeit genommen, um die Kriegsereignisse in einem Zeitraffer-Video zusammenzufassen.

Zu sehen ist die Sternenkarte von Helldivers 2. Die blau hinterlegten Planeten werden von den Menschen kontrolliert, während orange für das Gebiet der Terminiten steht und rot unter Kontrolle der Automatons ist.

Das geschulte, demokratische Auge erkennt im Video auch das ein oder andere Großereignis: So wurden die Automatons recht früh von der Sternenkarte verbannt und augenscheinlich vernichtet, nur damit sie wenige Tage später deutlich stärker zurückkehrten.

Auch der große Kampf um Meridia ist zu sehen: Der einst wunderschöne blaue Planet wurde von Terminiden erobert und die Helldivers versuchten über Tage hinweg, die Kontrolle zurückzuerlangen. Doch die Bemühungen scheiterten, Meridia wurde vollends zerstört und nun bleibt nichts weiter als ein schwarzes Loch übrig, wo einst ein ganzer Planet war. Der Verlust trägt sich im Video bei 0:54 rechts oben bei der Sternenkarte zu.

Die Kommentare sind sich einig: Der Ersteller des Posts hat der Demokratie einen guten Dienst erwiesen. Sugar_bytes schreibt: Das ist der Content, für den ich hier bin.

Aber es gibt auch Stimmen, die aus dem Zeitraffer-Video andere Informationen nehmen. Calm-Worldliness-234 befürchtet, dass wir langsam aber sicher den Krieg verlieren. Der treue Helldiver Magic_Trash_Can verbessert sogleich: Wir werden den Krieg nicht verlieren. Das Verteidigungsministerium nutzt taktische Rückzüge, um den Feind zu schwächen [...].

Objektiv betrachtet ist es aber durchaus auffällig, dass die blauen Gebiete auf der Sternenkarte deutlich kleiner ausfallen, als sie noch vor zwei Jahren waren. Siege gibt es aber dennoch zu feiern, wie auf Malevelon Creek. Unter den Spielerinnen und Spielern auch als Space-Vietnam bekannt. Mehr zu dem Ereignis erfahrt ihr in der obigen News.