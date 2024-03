»Warum zerstört ihr unser Spiel?« - Helldivers 2 verärgert seine Fans mit Waffen-Update

Der Nerf der Railgun in Helldivers 2 frustriert viele Spieler und zieht Trolle an.

In Helldivers 2 galt die Railgun bisher als unverzichtbarer Begleiter in den höheren Schwierigkeitsgraden: Sie war nicht nur unglaublich präzise, sondern konnte auch die Panzerung der stärksten Gegner durchschlagen und verfügte zudem über ein beachtliches Magazin.

Doch eine Änderung hat die Fangemeinde jetzt in Aufruhr versetzt.

Was war passiert? Die Railgun, einst die unangefochtene Königin des Schlachtfelds, muss nun im unsicheren Modus überladen werden, um Panzerungen zu durchschlagen, wodurch sie explodieren und euch töten kann.

Außerdem wurde ihr Schaden an Körperteilen von mächtigen Gegnern reduziert. Diese Änderung sorgt im Subreddit des Spiels für einiges an Aufregung, hitzige Debatten und direkte Antworten der Entwickler.

Woher kommt die Fan-Kritik? Teile der Community forderten in der Vergangenheit diesen Nerf, aber die generelle Stimmung ging eher in Richtung eines Rebalancings aller Waffen, da viele andere als nicht stark genug angesehen wurden.

Die überwiegende Mehrheit auf Reddit, wo innerhalb weniger Stunden tausende Kommentare zum Railgun-Update verfasst wurden, empfindet diese Änderung als direkten Angriff auf ihren Spielspaß:

Sie haben sich also dafür entschieden, spaßige Waffen abzuschwächen, anstatt die anderen 90 Prozent, die Müll sind, zu verbessern. Zusammen mit unserer Unfähigkeit, über die gleichen Planeten hinauszukommen, gegen die wir seit Wochen kämpfen, sagt mir das, dass wir uns auf eine absolute Content-Dürre einrichten. Spaß.

Es stinkt einfach nach inkompetenten Entwicklern, wenn sie das Patch-Balancing so machen.

Ehrliche Freude über das Update ist rar gesät. Vielmehr nutzen einige Spieler die Gelegenheit, um gegen ihre Mitspieler zu sticheln:

Es gibt einen Grund, warum Designer Designer sind und Gamer nicht. [...] Das Studio macht das, was mit seiner Vision für das Spiel übereinstimmt. Das ist das Spiel, das ich spielen will. Nicht das, wonach sich die Zahlenjongleure sehnen, um die nächste Stufe zu erreichen, lol.

Auch ein Moderator des offiziellen Discord Servers kann sich hämische Kommentare nicht verkneifen:

Auch der Helldivers-Entwickler Arrowhead hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Doch die Kommentare des Entwicklers Fredrik E. sorgen nur für weiteren Zündstoff:

Uns gefällt, was wir mit den anderen Waffen sehen, also war es am sinnvollsten, die stärkeren Waffen etwas herunter- und die schwächeren hochzusetzen. Ich persönlich war entsetzt, als ich sah, dass die Leute den härteren Schwierigkeitsgrad schon ein paar Wochen nach der Veröffentlichung durchgespielt haben. Dies soll ein schweres Spiel sein, ich will, dass ihr euch euren Erfolg verdient.

Ich füttere die Wut hier ein wenig zu meiner eigenen Unterhaltung, nur damit ihr es wisst.

Wir haben nichts in den Boden generft. Ich denke nur, es ist ein bisschen zu früh, um so zu tun, als wäre das Spiel von euch schon durchschaut worden. Wir haben zwei der hirnlosesten Spielstile weniger praktikabel gemacht und die Waffen, die zu wenig oder zu viel Leistung bringen, besser an den Rest angepasst.

Das Spiel ist erst ein paar Wochen alt. Bevor wir also umfassende Änderungen vornehmen, wollen wir, dass alles ungefähr so ist, wie wir es von Anfang an geplant haben. Das heißt aber nicht, dass wir keine Änderungen vornehmen werden, wenn wir mehr darüber wissen, wie die Leute das Spiel spielen.