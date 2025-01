Helldivers 2 kommt ins Kino, aber alle wissen: Ein legendärer Film von 1997 wird schwer zu schlagen sein

Helldivers 2 orientiert sich stark an dem Kult-Klassiker Starship Troopers. Bildquelle: Touchstone Pictures / TriStar Pictures

Sony enthüllt überraschende Neuigkeiten: Helldivers 2 bekommt eine Filmadaption! Im Rahmen der eigenen Pressekonferenz CES 2025 gab die Produktionsfirma die Pläne für ein Kino-Debüt bekannt.

Derzeit steckt das Projekt aber noch in den Kinderschuhen und es sind noch keine Details zu Regie, Cast oder dem Kinostart bekannt. Tatsächlich ist der beliebte Shooter aber bereits eine Hommage an einen beliebten Sci-Fi-Film aus den 1990er-Jahren: Starship Troopers.

Erste Reaktionen auf Sonys Pläne

In den Kommentaren erinnern auch die Fans an den legendären Klassiker Starship Troopers. Dabei beharren einige darauf, dass die Filmadaption aufgrund der Ähnlichkeit nicht nötig ist. Dennoch gibt es auch Fans, die sich offenkundig freuen. Hier sind ein paar Beispiele von der Plattform X (ehemals Twitter):

»Es gibt doch bereits Starship Troopers.« - User Xenny47

»Wenn sie Paul Verhoeven [Regisseur von Starship Troopers] holen, dann wird es pures Kino. Oder sie machen einfach ein neues Starship Troopers, das den Geist der Originalfilme perfekt einfängt.« - User leathlan

»Also eine Fortsetzung von Starship Troopers?« - User asmolenski

»Es ist wieder wie bei Starship Troopers. Und ich beschwere mich nicht!!!« - User lucianosrebalo

»Also ein Starship-Troopers-Remake, umbenannt in Helldivers????« - User errljonesiii

Die Parallelen zu Starship Troopers

Der Kult-Klassiker wurde 1997 veröffentlicht und Paul Verhoeven führte Regie. Der mittlerweile 86-jährige Filmemacher ist auch für andere beliebte Sci-Fi-Projekte wie RoboCop oder Total Recall bekannt. Bei einem geschätzten Budget von 100 Millionen US-Dollar nahm Starship Troopers allerdings weltweit nur über 121,2 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo) und mauserte sich erst in den folgenden Jahren zum Kult-Film.

Das Werk ist tief-satirisch und übt Kritik an der damaligen US-Politik. Viele Elemente, wie zum Beispiel die überzogene Interpretation von Demokratie oder die scheinbare Verherrlichung von Krieg, hat auch jetzt der Shooter übernommen.

Eine offensichtliche Anlehnung an den Kult-Klassiker lässt sich in Helldivers 2 auch bei den Gegnern finden. In Starship Troopers kämpft die Infanterie gegen die sogenannten »Bugs« (z. Dt.: Ungeziefer). Auch in Helldivers 2 versucht der Spieler, übergroßen Insekten den Garaus zu machen.

2:42 Helldivers 2 tauchte ebenfalls in einer Folge der Amazon-Serie Secret Level auf, die Geschichten aus verschiedenen Videospiel-Welten erzählt

Autoplay

Die Fans von Helldivers 2 sind sich den Parallelen zu Starship Troopers durchaus bewusst. Kurz nach dem Release im Februar verhalf das Videospiel dem Sci-Fi-Werk zu einem erneuten Höhenflug.

Übrigens: 2016 wurde bereits ein Reboot von Starship Troopers angekündigt - doch bei dieser Bekanntgabe blieb es letztendlich auch. Seither ist es nämlich verdächtig still um das Projekt geworden. Vielleicht auch weil selbst der Regisseur des Originals Paul Verhoeven damals nicht gerade begeistert von der Idee war (via Slashfilm).

Helldivers 2 ist übrigens nicht das einzige Videospiel, das Sony verfilmen möchte. Auch Horizon Zero Dawn bekommt ein Kino-Debüt, während Ghost of Tsushima als Anime erscheinen soll.

2021 wurde bereits eine Live-Action-Verfilmung des beliebten japanischen Action-Adventures angekündigt. Die Regie soll Chad Stahelski übernehmen, der unter anderem für sein Mitwirken im John-Wick-Universum bekannt ist. Wann und ob das Projekt erscheint, wissen wir jedoch weiterhin nicht.