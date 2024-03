Helldivers 2: Fans wollen Darsteller aus Starship Troopers im Spiel und dessen Reaktion verrät viel

Starship-Troopers-Star Casper van Dien würde gerne in Helldivers 2 mitspielen. Bildquelle: Stage 6 Films

Helldivers 2 hat bekanntlich viel mit dem Actionfilm Starship Troopers von 1997 gemeinsam: Nicht nur die Kämpfe gegen die käferartigen Terminiden und ihr Aussehen erinnern an den Kultstreifen, sondern auch die satirische Kriegspropaganda, die sich überall im Spiel findet.

Kein Wunder also, dass die Veröffentlichung des Koop-Shooters dem 27 Jahre alten Film zu einem neuen Höhenflug verholfen hat. Doch wenn es nach den Fans geht, ist das noch nicht genug. Helldivers 2 und die Stars des Films sollen gemeinsame Sache machen - und das bekannteste Gesicht scheint bereits interessiert.

Johnny Rico ist Helldivers-Fan

Auf Reddit haben Fans bereits zahlreiche Ideen geäußert, wie Entwickler Arrowhead die Schauspieler Casper Van Dien (Johnny Rico) und Neil Patrick Harris (Carl Jenkins) in das Spiel einbinden könnte.

Einige Beispiele:

Casper Van Dien muss einem Helldiver seine Stimme leihen. - AegisKay

- AegisKay Casper Van Dien sollte den Präsidenten von Super Earth spielen und regelmäßig Ansprachen an die Nation halten. - Luzario

- Luzario Neil Patrick Harris sollte, wie im Film, kurze Erklärvideos aufnehmen, die Stärken und Schwächen der diversen Käfergegner erklären - ArcaverProNoob

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zumindest ist jetzt schon sicher, dass Casper Van Dien die Ideen der Fans gefallen dürften. Auf Twitter hat er in den vergangenen Tagen regelmäßig lobende Worte für den Shooter-Hit gefunden. Unter anderem teilt er in seinem Twitter Feed regelmäßig Neuigkeiten zum Spiel und lobt die kürzlich entdeckten, fliegenden Bugs als so gut .

Mehr zum Thema Fliegende Bugs in Helldivers 2 gesichtet: Chefentwickler droht mit dem Wahrheitsministerium von Tillmann Bier

Noch deutlicher wird sein Interesse in einem gelöschten Tweet: Auf einen Fan, der ihn und Harris im Spiel sehen will, reagierte er mit einem vielsagenden GIF:

Warum der Schauspieler, dessen Tochter mittlerweile als Streamerin auf Twitch aktiv ist, seinen Tweet wieder gelöscht hat, kann nur vermutet werden.

Im besten Fall will er eine bereits feststehende Beteiligung am Spiel nicht spoilern. Arrowhead-CEO musste Van Diens Träume einer gemeinsamen Verfilmung bereits bremsen und schlug stattdessen vor, erst einmal einige von Rico's Roughnecks ins Spiel zu bringen.

Vielleicht will er aber auch einfach nicht zu viel Werbung für ein Spiel machen, das in direkter Konkurrenz zu seinem Film-Franchise steht. Immerhin wurde letztes Jahr mit Starship Troopers: Extermination bereits ein offizieller Koop-Shooter veröffentlicht.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie würde ich ein Auftritt von Casper Van Dien, auch bekannt als Johnny Rico, in Helldivers 2 gefallen? Und wie genau sollte eine solche Kollaboration eurer Meinung nach aussehen? Würde es euch genügen, seine Stimme für euren Charakter wählen zu können oder wollt ihr ihn in Zwischensequenzen als General oder Präsident sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!