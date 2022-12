Henry Cavill muss zuletzt viel über sich ergehen lassen. Erst endet die Zusammenarbeit mit Netflix, wodurch seine viel gelobte Rolle des Geralt von Riva an Liam Hemsworth übergeht. Via Instagram gab Cavill zudem mit Bedauern bekannt, dass er auch den Man of Steel nicht mehr spielen wird, da Kreativkopf James Gunn einen Film mit einem jungen Superman realisieren will.

Aber wo Schatten, da auch Licht: Medienberichten zufolge soll Cavill eine Rolle und leitende Position in einer neuen Amazon-Serie zu Warhammer 40.000 übernehmen. Damit würde sich der 39-jährige Brite vermutlich noch tiefer ins Herz von Spieler- und Nerdherzen spielen.

Kürzlich erschien übrigens das langerwartete Next Gen Update für The Witcher 3:

53 22 The Witcher 3 im Nachtest Wie spielt es sich nach dem Next Gen Update?

Was schon über Warhammer 40K bekannt ist

Viele Infos gibt es zur geplanten Serie noch nicht. Allerdings sind sich gut informierte Unterhaltungs-Publikationen wie The Hollywood Reporter sicher, dass die Show kommt und Cavill als Star und leitender Produzent an Bord ist. Warhammer-Inhaber Games Workshop bestätigte indes, dass die Lizenz von Warhammer 40.000 an Amazon vergeben wurde.

Entsprechend können wir die Serie auf Amazon Prime erwarten, sollte nicht noch etwas Unerwartetes geschehen. Wann, das steht auf einem anderen Blatt. Vermutlich befindet sich die Serie höchstens in Vorproduktion, wenn überhaupt.

Allzu überraschend ist es nicht, dass Warhammer 40.000 nun endlich eine Serienadaption bekommen soll. Bislang liefen Filme entweder unter dem Radar, wurden eingestellt oder von hingebungsvollen Fans realisiert. Nach den Erfolgen der Videospiele, zuletzt etwa Darktide und Daemonhunters, kombiniert mit dem jüngsten Siegeszug vieler Spieleadaptionen, wirkt es naheliegend, das düstere Sci-Fi-Setting in eine Serie zu verpacken.

1:46 Warhammer Darktide ist da: Dieser Trailer macht den Imperator froh (und den Dämon traurig)

Im Trailer oben seht ihr den neuesten Spieleintrag in das altehrwürdige Tabletop-Setting. Warhammer 40K: Darktide ist ein stockdusterer Koop-Shooter im Stil von Vermintide 2, der uns im Test vollends begeistern würde, wären die technischen Probleme zum Release nicht gewesen.

Warhammer 40K will seinen Siegeszug in der Gaming-Welt übrigens fortsetzen: Kürzlich gab es erstmals beeindruckende Szenen aus Space Marine 2 zu sehen und mit Rogue Trader steht ein waschechtes Rollenspiel von den Pathfinder-Machern in der 40K-Welt an.