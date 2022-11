Viele GameStar-Leser würden Henry Cavill als Geralt jederzeit eine Münze zuwerfen. Bei Liam Hemsworth sieht die Reaktion dagegen verhaltener aus.

Wir wollten in unserer Umfrage von euch wissen, wie ihr auf das Aus von Henry Cavill als Geralt von Riva nach Ende der dritten Staffel reagiert. Schaut ihr weiter, lasst ihr es bleiben oder hängt das von bestimmten Faktoren ab?

Über 4.600 Leser nahmen teil und erzeugten ein Stimmungsbild, das klar Henry Cavill als Geralt bevorzugt. Und zwar so weit, dass sich für die Mehrheit die Serie nach Staffel 3 wahrscheinlich erledigt hat. Andere wollen lieber abwarten, was Liam Hemsworth zu bieten hat, bevor sie ihr Urteil fällen.

Die Sache bewegt Fan-Herzen, das steht außer Frage. Es wurde sogar eine Petition ins Leben gerufen, um den beliebten Schauspieler zurückzuholen:

55 6 The Witcher Zehntausende Fans fordern seine Rückkehr

So stimmen GameStar-Leser ab

Kommen wir zu den genauen Zahlen. Wir wollten wissen: Werdet ihr The Witcher auf Netflix weiterschauen, obwohl Henry Cavill aufhört? Hier seht ihr das Endergebnis unserer Umfrage. Insgesamt nahmen 4.688 Leser teil.

Wer bei The Witcher abspringt, kann sich ja mal den Trailer zur kommenden Prequel-Serie Blood Origin anschauen. Vielleicht findet ihr da ja einen neuen Binge-Kandidaten:

0:57 Blood Origin - Erster Trailer zum Witcher-Prequel zeigt den Kampf der Elfen

Das sagen Leser zur Causa Cavill

In den Kommentare zeichnet sich ein deutlicheres Bild, wo die Gründe für die ein oder andere Entscheidung liegen. Für viele Leser spielt der mutmaßliche Grund, warum sich Cavill von The Witcher distanziert, ebenfalls eine tragende Rolle.

So bringt Grundelmonster im am meisten beachteten Kommentar auf den Punkt:

Es kommt vor allem darauf an, ob das Drehbuch nicht noch weiter von der Buchvorlage abrückt.

Es ist wichtig, dass Liam Hemsworth die Rolle gut ausfüllt, aber die Geschichte sollte bitte nicht neu erfunden werden. Grundelmonster, Kommentar auf GameStar.de

In die gleiche Kerbe schlägt Drunkenpotato, der im Boykott eine Möglichkeit sieht, der eigenen Unzufriedenheit mit erzählerischen Abweichungen von der Vorlage Ausdruck zu verleihen:

Es gibt mehr als genug Infos von Henry, dass den Writern die Vorlagen scheißegal sind und man lieber ein eigenes Ding mit großem Namen haben will. Unterstütze ich, wenn Henry geht, einfach nicht mehr weiter. Drunkenpotato, Kommentar auf GameStar.de

Auch Abseits der Hauptdarsteller-Debatte gibt's Kritik. Mit der ganzen Serie von Grund auf unzufrieden zeigt sich StoneyWoney:

Wahrscheinlich nicht. Aber das liegt nicht an Henry Cavill. Fand ihn in seiner Rolle zwar gut, aber die Serie an sich so mies und trashig, dass ich in Staffel 2 irgendwann abbrechen musste. StoneyWoney, Kommentar auf GameStar.de

Cinergie will The Witcher auf Netflix die Treue halten, auch weil mehr drin stecke als bloß Henry Cavill in der Hauptrolle.

Ich schaue sicher weiter. Klar, Cavill hat den Geralt wirklich glaubwürdig und charismatisch gespielt - viele Vorschusslorbeeren hatte er ja nicht. Aber die Serie lebt ja nicht nur von Cavill/Geralt sondern ist doch vielschichtiger. Auch wenn sie nicht ganz an die Romane herankommt, so erzählt sie ihre eigene Witcher-Geschichte und ich glaube Hemsworth ist sehr wohl fähig, auch ein guter Geralt zu werden. Cinergie, Kommentar auf GameStar.de

Falls ihr lieber nochmal interaktiv werden möchtet, könnt ihr The Witcher 3 mal aus einer ganz neuen Perspektive erleben:

7:27 The Witcher 3 - In der neuen Ego-Perspektive ist das Spiel noch besser

Unsere Umfrage zeigt klar auf, wie schwer der Verlust von Henry Cavill in der Hauptrolle für unsere Witcher-Fans wiegt. Aber nicht alle schließen von vornherein aus, auch mit Liam Hemsworth ihre Freude haben zu können. Andere Leser äußern ihr Missfallen daran, dass sich das Writing von The Witcher auf Netflix zu stark von der Vorlage entfernt.

Es bleibt spannend zu beobachten, ob The Witcher auf Netflix nach dem Aus des beliebten Hauptdarstellers seine Traktion beibehalten und weiterhin hohe Zuschauerzahlen verbuchen kann.