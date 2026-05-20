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Henry Cavill bekommt beim Dreh von Highlander ein Warhammer-40K-Set von einem Fan geschenkt und freut sich darüber wie ein Kind

Wie bereitet man dem bekennenden Nerd Henry Cavill eine Freude? Ganz einfach: Man schenkt ihm ein seltenes Set seiner liebsten Soldaten aus Warhammer 40.000.

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Vali Aschenbrenner
20.05.2026 | 10:17 Uhr

Die Adeptus Custodes zählen zu Henry Cavills liebsten Soldaten aus dem Warhammer-40.000-Universum. Ein Fan hat ihm jetzt ein seltenes Set dazu geschenkt. Bildquelle: Netflix Die Adeptus Custodes zählen zu Henry Cavills liebsten Soldaten aus dem Warhammer-40.000-Universum. Ein Fan hat ihm jetzt ein seltenes Set dazu geschenkt. Bildquelle: Netflix

Aktuell steht Henry Cavill für Highlander vor der Kamera: Mit dem neuen Kinofilm will John-Wick-Regisseur Chad Stahelski der 40 Jahre alten und ziemlich kultigen Actionreihe neues Leben einhauchen. Der ein oder andere Fan dürfte aber etwas ungeduldiger einem ganz anderen Projekt entgegenblicken: Cavills TV-Serie zu Warhammer 40.000 für Amazon.

An der arbeitet der 43 Jahre alte Schauspieler schon eine ganze Weile … und wird das voraussichtlich auch noch länger tun. Anfang 2026 ließ mit Kevin Roundtree der CEO von Games Workshop durchblicken, dass die Verfilmung von Warhammer 40K noch ein paar Jährchen beanspruchen wird.

Henry Cavill freut sich riesig über die Warhammer-40K-Miniaturen eines Fans

Fans von Henry Cavill lassen sich davon aber nicht beirren, wie jetzt eine Begegnung in der polnischen Stadt Łódź zeigt. Dort wird im Moment Highlander gedreht und der Besitzer eines lokalen Fachhändlers für Warhammer-40.000-Miniaturen nutzte die Chance, um dem Darsteller des unsterblichen Schwertkämpfers Connor McLeod ein Geschenk zu machen.

Im Subreddit zu Warhammer 40K ging schon vor einigen Tagen ein Foto der Übergabe viral, auf der Henry Cavills Freude über die Aufmerksamkeit klar zu erkennen ist: 

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Denn der Fan, der sich auf Reddit zu erkennen gab, überreichte ihm nicht irgendein Set, sondern das seiner Lieblings-Soldaten. Die hören auf die Bezeichnung Adeptus Custodes, zählen zu der Reihe Horus Heresy, kosten im UVP 206 Euro und sind in dieser Form aktuell gar nicht so leicht zu bekommen.

In einem Reddit-Kommentar schreibt der Ladenbesitzer, der Henry Cavill mit neuen Einheiten für seine Warhammer-40.000-Armeen versorgen konnte:

Kurz gesagt: Ich bin der Besitzer des lokalen Ladens Roley in Łódź, Polen, und wollte, dass Henry ein paar schöne Warhammer-Erinnerungen an unsere Stadt mitnimmt. Wir haben uns während der Dreharbeiten am Set in der Kathedrale getroffen und er hat sich sehr über das Geschenk gefreut. Ich hoffe, er kommt zurück, um hier auch noch Material für Warhammer zu drehen!

Offenbar konnte sich Henry Cavill für die Aufmerksamkeit sogar revanchieren. Gemäß des offiziellen Instagram-Accounts von Roley thront in dem Geschäft jetzt ein Ultramarine-Helm mit der Unterschrift des Schauspielers.

Video starten 0:39 Wenn Henry Cavills TV-Serie zu Warhammer 40K so aussieht, wie diese Folge von Secret Level, dürften Fans sehr glücklich sein

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Wann Henry Cavills TV-Serie zu Warhammer 40K bei Prime Video aufschlägt, ist aktuell nicht bekannt. Diesbezüglich können sich Fans nur in Geduld üben. 

Der Reboot von Highlander hat ebenfalls noch keinen Starttermin, wir dürfen aber voraussichtlich gegen Ende 2027 damit rechnen. Mehr zu den beiden Themen könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

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