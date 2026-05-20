»Ich schwöre, alle paar Monate droht YouTube seinen Nutzern mit schrecklichen Änderungen « – Google verschiebt die Abobox im neuen Beta-Update und die Community verzweifelt

YouTube wirft die Abobox im neuen Test-Update aus der unteren Menüleiste. (Bildquelle: Hintergrund von Christian Wiediger / Unsplash)

Designänderungen sind immer schmerzhaft, besonders wenn dadurch bereits verinnerlichte Schritte zum Bedienen verloren gehen. Wer YouTube auf dem Smartphone verwendet, kann mit dem neuen Test-Update von so einer Änderung betroffen sein.

In der aktuellen Testversion hat sich YouTube für eine Verschiebung der Navigationselemente in der Mobile-App entschieden.

Der »Abos«-Tab verschwindet dabei komplett aus der unteren Menüleiste.

Der Feed für eure abonnierten Kanäle wandert nach ganz oben in einen neuen Reiter, der sich direkt unter dem YouTube-Logo befindet. Irritierend ist dabei, dass der Home-Button mit dem Update nun zweimal in der YouTube-Oberfläche vorkommt – sowohl in der gewohnten Navigationsleiste, als auch in dem neuen Reitermenü.

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Den freigewordenen Platz am unteren Bildschirmrand füllt Google mit keinem neuen Button auf, sondern verschiebt das Design nur leicht.

In der Community wird die Änderung von vielen kritisiert und als »unnötig« oder eine »Verschlechterung« der App-Oberfläche bezeichnet, gerade weil moderne Smartphones immer länger werden und kaum noch mit einer Hand zu steuern sind.

Ein Reddit-Nutzer schreibt: Ich schwöre, alle paar Monate droht YouTube seinen Nutzern mit schrecklichen Änderungen . Den am häufigsten genutzten Tab an den oberen Rand zu verbannen, macht die App im Alltag deutlich unergonomischer. Ein echter Mehrwert für die User entsteht durch dieses neue Layout jedenfalls nicht.

Entwarnung durch Testversuch oder geplantes Feature? Das ist über die Änderung bekannt

Bisher handelt es sich um ein frühes und sehr begrenztes Experiment. Die Testversion kann zudem nur von Personen genutzt werden, die YouTube Premium abonniert haben.

Google selbst hat die Änderung bereits im neuesten Post des Test-Features-Threads angekündigt:

Wenn Sie an diesem Test teilnehmen, werden Sie möglicherweise einige Änderungen an der Anordnung Ihrer Feeds Startseiteund Abonnementsbemerken. Konkret testen wir eine Verschiebung des Abonnements-Feeds von der unteren Navigationsleiste an den oberen Bildschirmrand als Teil einer neuen, durch Wischen bedienbaren Registerkartenansicht für die Feeds Abonnements und Startseite.

Während der letzten Google I/O wurden zwar einige Features für YouTube vorgestellt, die Designänderung ist dabei jedoch kein Thema gewesen. Viel mehr hat Google gezeigt, dass sie auch bei YouTube in Zukunft verstärkt auf KI setzen wollen.

Mit Ask YouTube erweitert Google die Videoplattform etwa um eine smarte KI-Suche, mit der leichter und strukturierter nach bestimmten Themen gesucht werden kann. Während das Features als Beta-Test für erwachsene Premium-Mitglieder in den USA bereits zur Verfügung steht, müssen wir auf den weltweiten Release noch warten.

In der neuen Testversion von YouTube wird das Plus-Symbol in der unteren Menüleiste zudem um eine »Create« Beschriftung erweitert. Diese Änderung könnte mit der Ankündigung von Gemini Omni zusammenhängen, einem KI-Tool, das euch direkt in der YouTube-App Shorts Remixen lässt.

Das KI-Feature ist bereits verfügbar und ihr könnt ab heute auch in der YouTube Creator App eure Inhalte digital bearbeiten lassen. Damit die Funktion für alle Interessierten zugänglich ist, hat sich Google dazu entschieden Remixing with Omni kostenlos anzubieten.