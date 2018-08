Tolkiens Mittelerde-Epos Der Herr der Ringe und das Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 2 haben schon deshalb etwas gemein, weil sie durch ihre Klasse ganze Genres definiert haben. Wer klassische Geschichten und Strategiespiele mag, kommt um die beiden Giganten kaum herum.

Vielleicht hat dieser Gedankengang auch die Modder Matt LiVecchi and Pulkit Karwal ereilt, als sie sich vor rund sechs Jahren entschlossen, das Projekt »Tales of Middle Earth« zu beginnen. Die Total-Conversion-Mod verwandelt Age of Empires 2: The Conquerors in ein Herr-der-Ringe-Echtzeitstrategiespiel. Noch ist die Mod nicht vollständig fertiggestellt, aber eine weit fortgeschrittene Version ist auf ModDB verfügbar.

Liebevolle Total Conversion

Tales of Middle Earth für Age of Empires 2: The Conquerors bietet 18 Fraktionen mit jeweils eigenem Erscheinungsbild, beispielsweise die dunkle Armee Mordors, die Rohirrim und die Elben. Die Fraktionen treten sich »mit hunderten verschiedenen Einheiten und über 100 Gebäuden« auf Maps gegenüber, die den echten Schauplätzen aus Buch und Film nachempfunden sind.

Dort spielen sie ebenfalls den Vorlagen entnommene Schlachten und Geschichten nach, zum Beispiel den berühmt-berüchtigten Ringkrieg zwischen der Armee Saurons und den freien Völkern Mittelerdes.

Zudem gibt es Heldeneinheiten, einen komplett eigenen Satz an Landsschaftsobjekten und neue Gameplay-Features wie »Steuereintreiber, überarbeitete Seeschlachten und Feldtechnik«. Tales of Middle Earth spielt man auf Wunsch auch gemeinsam mit Freunden: Die Mod bietet einen Einzel- und einen Mehrspieler-Modus.

Wenn ihr seit dem 2006er Schlacht um Mittelerde 2 also mal wieder ein Herr-Der-Ringe-Strategiespiel braucht, schaut euch die Mod einmal an. Derweil arbeitet ein anderes Modder-Team an einem Remake von Schlacht um Mittelerde 1, das kürzlich einen beeindruckenden Unreal-Engine-Trailer zutage förderte.