Der Herr der Ringe - Neues Mittelerde-Buch aus Tolkiens Nachlass angekündigt

Es kündigt sich neuer Lesestoff für alle Tolkiens-Fans an: Auch 45 Jahre nach dem Tod des bekannten Schriftstellers J.R.R. Tolkien erscheint in Kürze mit The Fall of Gondolin ein weiteres Werk aus dem Nachlass des Herr-der-Ringe-Autors. Möglich macht das sein Sohn Christopher Tolkien, der bereits im letzten Jahr mit Beren und Lúthien ein weiteres Buch zur Frühgeschichte von Mittelerde veröffentlichte.

The Fall of Gondolin erscheint im Sommer

Auch das kommende und teilweise bereits bekannte Werk The Fall of Gondolin spielt im Ersten Zeitalter von Mittelerde und ergänzt die Vorgeschichte zur Herr-der-Ringe-Saga.

Der Band umfasst verschiedene Erzählungen um die Stadt Gondolin, eine versteckte und komplett aus weißem Marmor erbaute Elben-Metropole, die von dunklen Mächten angegriffen wird. Tolkien selbst hat eine erste Fassung der Geschichte bereits im Jahr 1916 geschrieben, während seines Krankenhausaufenthalts nach der Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg.

Nun veröffentlicht Christopher Tolkien die Erzählungen seines Vaters neu und versieht sie mit einigen Ergänzungen und Anmerkungen. Die englische Ausgabe erscheint im August im Verlag HarperCollins. Wie lange wir auf die deutsche Übersetzung warten müssen, ist noch nicht bekannt.

Das Buch The Fall of Gondolin enthält außerdem zahlreiche Illustrationen von Alan Lee, bekannt für die vielen Zeichnungen in den Ausgaben von »Der Herr der Ringe« und »Der Hobbit« aus den 1980er Jahren. Darüber hinaus gehörte Alan Lee zum Team von Regisseur Peter Jackson für die Kinoverfilmungen »Der Herr der Ringe« und »Der Hobbit« und wurde für seine entworfenen Designs mit einem Oscar ausgezeichnet.

After decades of fan anticipation, we are pleased to announce that J.R.R. Tolkien's "The Fall of Gondolin" will be published by @HarperCollinsUK on 30 August! #Tolkien #FallofGondolin https://t.co/TG907ziEBM pic.twitter.com/lwoGnjIFgb — The Tolkien Society (@TolkienSociety) April 10, 2018

Amazon arbeitet an einer HdR-Serie aus Mittelerde

Das neue Werk aus Tolkiens Nachlass erscheint zu einem passenden Moment. Schließlich arbeitet Amazon derzeit fieberhaft an einer ersten mehrteiligen Serie aus Tolkiens Mittelerde-Saga. Noch ist über die Handlung selbst nichts bekannt. Mit einem Start der Serie ist frühstens im Jahr 2019 zu rechnen.

Mehr dazu: Warum erst jetzt eine Mittelerde-Serie möglich ist