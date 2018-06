Die Schlacht um Mittelerde könnte schon bald in der Unreal Engine 4 zurückkehren. Das jedenfalls hat sich das Team von The Battle for Middle-earth: Reforged auf die Fahnen geschrieben. Zu diesem Zweck wollen sie das komplette Spiel in der neuen Engine neu schreiben. Jetzt haben sie einen ersten Trailer veröffentlicht. Der beweist: Das Projekt ist auf einem eindrucksvollen Weg!

Geht alles glatt, soll eine erste Beta schon Anfang 2019 erscheinen. Zunächst konzentrieren sich die Entwickler dabei auf den Multiplayer-Modus, eine Singleplayer-Komponente soll möglicherweise später dazukommen. Das Remake setzt auf das freie Bauprinzip von Schlacht um Mittelerde 2, statt auf die festen Burgen des ersten Teils. Weil das Team den gesamten Code neu schreibt, könnte sich das Gameplay von Battle for Middle-earth: Reforged aber von der Vorlage unterscheiden. Als eine der wichtigsten Neuerungen nennen die Macher Physik-Effekte. Im Trailer sehen wir etwa eine Gruppe von Soldaten eine Klippe hinunterstürzen.

Die Grafik-Elemente und Sounds im Trailer sind teilweise neu gemacht, stammen teilweise aber auch noch aus dem Originalspiel. Das verkompliziert die ohnehin schon knifflige Rechtslage. Schlacht um Mittelerde stammt ursprünglich von EA, inzwischen liegt die Lizenz für den Herrn der Ringe aber bei Warner. Es gibt also gleich zwei Publisher, die Einspruch gegen das Projekt erheben könnten. Es ist also noch unklar, ob The Battle for Middle-earth: Reforged tatsächlich wie geplant erscheinen dürfen wird.

