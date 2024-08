Herr der Ringe: In der neuen Pen+Paper-Kampagne erkundet ihr selbst die Minen von Moria

Sprich Freund und tritt ein! Alles, was ihr dafür braucht, ist ein wenig Bares, um euch die neue Erweiterung rund um Moria zuzulegen.

Kommt herein, in die Heimstätte von Gimlis Vetter Balin. Und sie nennen es eine Mine. Eine Miiiiiinee!

Aber es ist nicht nur irgendeine Mine. Es ist die Mine schlechthin! Wahrscheinlich der Dungeon, der Spiele wie Dungeons & Dragons überhaupt erst inspiriert hat. Und hier schließt sich der Kreis, denn jetzt werden die ikonischen Minen von Moria endlich auch in Der Eine Ring und für The Lord of the Rings Roleplaying eingeführt. Letzteres ist das Herr-der-Ringe-Modul, das auf den D&D-5E-Regeln fußt.

Der Eine Ring hingegen bezeichnet das puristische Herr-der-Ringe-Pen&Paper, das sein Regelwerk voll und ganz darauf ausrichtet, Geschichten in Mittelerde zu erzählen. Beide Erweiterungen wurden jetzt zeitgleich veröffentlicht:

Moria - Through the Doors of Durin (Der Eine Ring)

Moria: Shadow of Khazad-Dûm (Lord of the Rings Roleplaying)

Bislang sind beide Versionen allerdings nur auf Englisch verfügbar. Wenn trotzdem Interesse besteht, könnt ihr euch die Erweiterung beim Publisher Freeleague zulegen. Die Versionen für beide Spiele kosten 42 Euro.

Das steckt alles in der Erweiterung

Niemand möchte gerne in die Minen von Moria, wenn es keinen anderen Weg gibt. Zumindest heißt es im Film so. Im Rahmen eurer Rollenspiel-Kampagne klingt ein Abstecher in das verlorene Reich der Zwerge hingegen nach einem grandiosen Abenteuer!

Mit den Erweiterungsbänden bekommt ihr die Möglichkeit, diesen Schauplatz mit Leben zu füllen und euch ganz genau zu überlegen, welche Abenteuer die einst so lebendigen Hallen der Mine für eure Helden parat halten. Das Buch umschreibt sowohl Legenden und Geschichte der Mine, als auch der umliegenden Gebiete.

Wie ihr die Informationen dann verwendet, liegt an euch. Manch eine Saga könnt ihr ganz so auslegen, wie es euch beliebt. Regeltechnisch beinhaltet die Erweiterung zu Der Eine Ring noch neue Regeln zum Reisen in der Finsternis und da ihr in den Minen nie alleine seid, gibt es Werte für neue Feinde, die in der Tiefe lauern. Selbst eine mögliche Begegnung mit dem Balrog wird hier durchgesprochen.

Gerade Der Eine Ring gilt als ein unheimlich schön designtes und vor allem sehr atmosphärisches Pen&Paper. Hier ist der Geist Tolkiens an jeder Ecke spürbar. Im obigen Linkkasten hat euch Pen&Paper-Expertin Mháire Stritter einen Artikel dagelassen, in dem sie erklärt, was das System so grandios macht. Was haltet ihr von der Erweiterung und spielt ihr Der Eine Ring? Schreibt es in die Kommentare!