Herr der Ringe: Der neue Kinofilm geht an den Kassen baden, doch das Studio dahinter sieht das entspannt

Mit dem neuen Kinofilm im Universum von Der Herr der Ringe musste es schnell gehen, damit das Studio die Rechte nicht verliert. Bildquelle: Warner Bros.

Es läuft ein neuer Herr-der-Ringe-Film in den Kinos, doch der Ansturm hält sich in Grenzen. Seit dem Release am 12. Dezember 2024 konnte Die Schlacht der Rohirrim weltweit nur 10 Millionen US-Dollar einspielen. Das ist natürlich weit von den Zahlen entfernt, die man von einem Mittelerde-Abenteuer auf der großen Leinwand erwarten würde.

Zum Vergleich: Die Rückkehr des Königs kam 2003 auf ein Einspielergebnis von über eine Milliarde US-Dollar, 2012 folgte dann Der Hobbit mit einer ähnlich starken Bilanz. (via Box Office Mojo)

Natürlich ist Die Schlacht der Rohirrim gerade erst angelaufen. Deswegen ist nicht auszuschließen, dass der Film mit einem Budget von 30 Millionen US-Dollar zumindest keinen Verlust macht.

2:38 Herr der Ringe - offizieller Trailer zu Die Schlacht der Rohirrim

Warum man einen enttäuschenden Herr-der-Ringe-Film verschmerzen kann

Das Filmstudio hinter dem Herr-der-Ringe-Anime sieht das recht entspannt. Einem Bericht von Variety zufolge kann es Warner Bros. Discovery tatsächlich verschmerzen, sollte der große Erfolg von Die Schlacht der Rohirrim ausbleiben. Denn man hat mit dem neuen Kinofilm bereits erreicht, was man erreichen wollte.

Laut Variety hat man sich mit dem Rohirrim-Film sogar beeilt, damit man bei New Line Cinema (einer Tochtergesellschaft von Warner Bros.) die Herr-der-Ringe-Lizenz nicht verliert. Oft sind Lizenzvereinbarungen im Film- und TV-Bereich nämlich daran gekoppelt, dass regelmäßig neue Projekte erscheinen.

Dem ist Warner Bros. mit dem verhältnismäßig günstigen Kinofilm jetzt nachgekommen, womit man weiterhin die Rechte an neuen Mittelerde-Verfilmungen besitzt. Dafür gibt es tatsächlich schon konkrete Pläne, wie zum Beispiel mit dem Gollum-Film von und mit Andy Serkis.

Die Schlacht der Rohirrim löste bei Kritikern eher verhaltene Reaktionen aus. Bei Rotten Tomatoes kommt der Film bei einem Durchschnittswert von 51 Prozent, im direkten Vergleich zeigen sich Zuschauer mit 83 Punkten wesentlich großzügiger.

Was unser hauseigener Mittelerde- und Tolkien-Experte Sören von Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim hält, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Wie genau es jetzt mit neuen Geschichten aus dem Fantasy-Universum im Kino und TV weitergeht, schlüsseln wir euch natürlich ebenfalls auf.

Habt ihr Die Schlacht der Rohirrim bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen?