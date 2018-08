Heute bei GCMAX - Unser Live-Programm zur Gamescom am 24. August

Die Gamescom ist in vollem Gang und ihr seid nicht dabei? Kein Problem: In unserem Live-Stream zeigen wir die wichtigsten Spiele der Messe und empfangen tolle Gäste. Heute geht es unter anderem um Devil May Cry 5, Metro: Exodus und das Resident Evil 2 Remake, außerdem sind Tommy Krappweis und Bina Bianca bei uns zu Gast.

GCMAX live von der Gamescom in Köln bei Twitch

Das Programm am 24. August

14:00 - Gamescom-Keynote: Battle Royale - The Future of eSports (Aufzeichnung)

15:00 - GCMAX - Warm-Up: Community-Q&A mit der MAX Crew und Gewinnspiel!

16:00 - Die Games der Gamescom: Mit Devil May Cry 5, Metro: Exodus, Resident Evil 2 uvm.

18:00 - GCMAX - Die Show: Cosplay, das Cosplay Village auf der Messe, Tommy Krappweis & Bina Bianca, Star Wars-Fandom mit Shawn Bu, IGN und Saber Project

21:00 - Das legendäre Mario Kart 64-Turnier aus dem gamescom Camp samt Party

Schaut auch hinter die Kulissen, lernt unser Team kennen und seid hautnah dabei:

#GCMAX bei Facebook

#GCMAX bei Instagram