Heute live auf MAX: Der erste DLC zu Borderlands 3 im Reveal-Stream

Die Kämpfe gegen die Calypso-Zwillinge sind vorbei, so langsam braucht die Meute Nachschub für Borderlands 3! Wie der aussieht, will Gearbox heute ab 17 Uhr in einem Reveal-Stream zum ersten DLC zeigen - und wir sind mit MAX und euch live dabei!

Neben dem Highlight, also dem DLC-Reveal mit Trailer und ersten Spielszenen, gibt's noch einiges weiteres zu sehen, namentlich Randy Pitchford höchstselbst, Patch-News und weiteren Endgame-Inhalten im Kammeruniversum.

Für uns schauen die Borderlands-Experten Julius, Leya und Roman in den Stream, um mit euch gemeinsam zu erleben, was da Neues auf uns zukommt - und was die Ankündigungen im Detail zu bedeuten haben. Wer sich unsere Analyse anschauen will, schaltet also um 17 Uhr auf MAX ein!

Wer den Original-Stream sehen will, findet ihn auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Borderlands oder auf dem entsprechenden YouTube-Kanal.

Borderlands 3: Der erste DLC - der Kurzcheck