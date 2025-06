Nach 12 Jahren wieder vereint: Henry Cavill und sein Superman-Vater kämpfen Seite an Seite im Highlander-Remake

Ein dutzend Jahre später stehen Cavill und Crowe wieder gemeinsam vor der Kamera.

Im kommenden Highlander-Remake von Amazon MGM stehen Henry Cavill und Russell Crowe gemeinsam vor der Kamera – und feiern damit zwölf Jahre nach Man of Steel ein Wiedersehen.

Für Fans beider Franchises könnte das ein echtes Highlight werden, denn die beiden bringen nicht nur Starpower, sondern auch eine besondere Dynamik mit, die schon im Superman-Film für besondere Momente sorgte.

Superman und Jor-el wieder vereint

Wie Variety berichtet, übernimmt Russell Crowe im Highlander-Remake die Rolle des Juan Sánchez-Villalobos Ramírez – also genau die Figur, die im Original von 1986 von Sean Connery legendär verkörpert wurde.

Damit schlüpft Crowe erneut in die Mentor-Rolle, wie schon in Man of Steel, wo er als Jor-El Henry Cavills Superman auf den rechten Weg brachte. Nun wird er Cavills unsterblichen Helden (vermutlich Connor MacLeod) auf den Kampf gegen das Böse vorbereiten.

Der Oscarpreisträger bringt die nötige Präsenz und Erfahrung mit, um Connerys ikonische Rolle neu zu interpretieren, ohne sie zu kopieren. Gleichzeitig sorgt die Wiedervereinigung mit Cavill für einen doppelten Nostalgie-Boost – schließlich waren die beiden als Jor-El und Superman schon ein Dream-Team.

Was erwartet euch im neuen Highlander?

Regie führt Chad Stahelski, der mit der John-Wick-Reihe bewiesen hat, dass er Actionfilme mit Stil und Wucht inszenieren kann. Das Drehbuch stammt von Michael Finch, der ebenfalls an John Wick: Chapter 4 beteiligt war. Produziert wird der Film von Amazon MGM Studios und United Artists, mit Scott Stuber und Nick Nesbitt als federführende Produzenten. Die Rechte an der Originalvorlage liegen komplett beim Studio, sodass auch Spin-offs oder eine neue Serie im Raum stehen.

Wie schon das Original von 1986 setzt das Remake auf den bewährten Mix aus historischen Rückblenden und moderner Gegenwart. Neu ist allerdings, dass die aktuelle Handlung um zusätzliche Schauplätze wie Hongkong erweitert wird.

Regisseur Chad Stahelski verspricht dabei nicht nur spektakuläre Actionszenen, sondern auch eine zeitgemäße Neuinterpretation der Unsterblichen-Mythologie. Besonders spannend: Die Liebesgeschichte soll diesmal ganz eigene Wege gehen und sich bewusst von klassischen Mustern abheben. Wann ihr den Streifen auf Amazon Prime letztlich sehen könnt, ist bislang nicht bekannt.