Hogwarts Legacy enthüllt endlich seine Open World: 9 Details aus dem Gameplay-Video

Es vergeht aktuell kaum eine Woche, in der wir nichts Neues zu Hogwarts Legacy erfahren. Das Spiel hat aber auch viel, was es zeigen kann! Im letzten 46-minütigen Showcase konnten wir die namensgebende Schule für Hexerei und Zauber erkunden, jetzt bekommen wir die riesige Open World rund um das Schloss zu sehen. Außerdem werden die Kämpfe noch ausführlicher vorgestellt und der Raum der Wünsche samt Tierpflege ist auch mit von der Partie.

In den knapp 30 Minuten gab es natürlich einiges zu sehen, aber auch zu übersehen. Damit ihr nichts verpasst, legen wir hiermit das Lumos-Licht auf die Details, die uns erst beim genauen Hinsehen aufgefallen sind.

Das gesamte Video könnt ihr euch gleich hier ansehen. Wir geben bei den verschiedenen Punkten aber auch Zeitmarker an, damit ihr schnellstmöglich die gewünschte Szene findet.

3 Details zur Open World

Im ersten Abschnitt des Videos wird das Umland von Hogwarts vorgestellt. Dabei sind uns folgende Feinheiten aufgefallen:

Wer tief fliegt, ist schneller unterwegs

Im ersten Moment wirkt die Fortbewegung mit dem Besen doch recht träge. Harry Potters Nimbus 2000 ist da natürlich um einiges schneller, in den knapp 200 Jahren hat sich die Besentechnologie wohl ein gutes Stückchen weiterentwickelt.

Wenn wir hoch oben über Bäume und Menschen hinwegfliegen, leert sich unsere Boost-Anzeige auch sehr schnell. Ein tiefer Besenritt ermöglicht es uns dagegen, dauerhaft Vollgas zu geben. Die Anzeige ist zu Minute 3:25 sehr gut erkennbar. Dadurch soll mehr Nähe zur Spielwelt hergestellt werden, wir sehen spannende Orte viel leichter und fliegen nicht einfach darüber hinweg.

Was alles in einer Tasche stecken kann

Vorbesteller können aber auch mit einem Hippogreif durch die Lüfte gleiten (6:50), Besitzer der Deluxe-Version haben Zugriff auf einen Testral (12:10). Die Zauberwesen sind jedoch langsamer als der Besen, der in Hogsmead verbessert werden kann. Eine Boostanzeige ist beim Hippogreif nicht zu finden.

Die Finanzierungsstrategie mit all den exklusiven Inhalten ist für Natalie schon länger bedenklich:

Die Tiere scheinen immer bei uns zu sein, die Hauptfigur zieht im Video Hippogreif und Testral ohne Probleme aus einer Tasche (6:30 und 12:06). Das erinnert natürlich stark an Hermines Beutel aus Harry Potter, in dem unendlich viel Platz für Gegenstände herrscht. Ein anderes Beispiel für die Art von Zauber ist Newt Scamanders Koffer aus der Fantastische-Tierwesen-Filmreihe.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob wir auch im Spiel ein unendlich großes Inventar bei uns haben oder ob wir dennoch auf genügend Platz achten müssen.

Icons auf der Minimap

Während des gesamten Videos sind einige verschiedene Items auf der Minimap zu erkennen. Ein paar sind relativ selbsterklärend, bei anderen haben wir Vermutungen:

Feder (5:10): Möglicherweise ein reiner Sammelgegenstand, aber vermutlich auch eine Zutat für Zaubertränke. Bei den Tierwesen im Raum der Wünsche ist das Federsymbol erneut zu finden.

Möglicherweise ein reiner Sammelgegenstand, aber vermutlich auch eine Zutat für Zaubertränke. Bei den Tierwesen im Raum der Wünsche ist das Federsymbol erneut zu finden. Grünes Feuer (6:17): Dabei handelt es sich um einen Schnellreisepunkt, mit Flohpulver kommen wir in Hogwarts Legacy fix von A nach B.

Dabei handelt es sich um einen Schnellreisepunkt, mit Flohpulver kommen wir in Hogwarts Legacy fix von A nach B. Schatzkiste : Da wird wohl ein Schatz sein, dafür braucht es keinen Detektiv.

: Da wird wohl ein Schatz sein, dafür braucht es keinen Detektiv. Fragezeichen (5:10): Ein unerwartetes Ereignis, Loot oder ähnliches wird sich dort wohl wiederfinden. Ähnlich wie bei The Witcher 3.

Ein unerwartetes Ereignis, Loot oder ähnliches wird sich dort wohl wiederfinden. Ähnlich wie bei The Witcher 3. Gelbes Icon (5:10): Wir vermuten hier die Hauptquest, um die Story voranzutreiben. Sie ist auch ganz am Ende des Videos beim mysteriösen Buch zu sehen.

Wir vermuten hier die Hauptquest, um die Story voranzutreiben. Sie ist auch ganz am Ende des Videos beim mysteriösen Buch zu sehen. Höhle (7:45): Dabei wird es sich wahrscheinlich um einen kleinen (oder auch großen?) Untergrund handeln. Wer weiß, was sich darin verbirgt? Trolle, Wölfe, dunkle Zauberer und Hexen?

Dabei wird es sich wahrscheinlich um einen kleinen (oder auch großen?) Untergrund handeln. Wer weiß, was sich darin verbirgt? Trolle, Wölfe, dunkle Zauberer und Hexen? Pfote (7:45): Klar, hier hält sich ein Tier auf. Wir vermuten, dass wir es zähmen und in den Raum der Wünsche bringen können. Das Symbol sieht man auch, während die Hauptfigur den Hippogreif reitet.

3 Details aus dem Kampf

Im vergangenen Showcase konnten wir schon etwas spicken, wie das Kampfsystem aussehen soll. Jetzt zeigt uns Avalanche aber einige Minuten hitzige Gefechte und nicht nur Trainingskämpfe. Dafür bekamen wir im letzten Video aber auch den Charaktereditor und Hogwarts zu Gesicht. Ihr könnt euch das Video direkt hier ansehen:

Unverzeihliche Flüche sind erlernbar

Da werden Potterheads nun vermutlich die Stirn runzeln. Im Kampf wird der unverzeihliche Todesfluch Avada Kedavra einige Male eingesetzt (13:56). Voldemort hat den Zauberspruch nur zu gerne genutzt. Klar, immerhin tötet er den Feind auf der Stelle, selbst der große Troll segnet im Video direkt das Zeitliche (17:44). Der Einsatz zieht aber eigentlich die Todesstrafe nach sich – es ist eben nicht ohne Grund unverzeihlich. Ob das in Hogwarts Legacy auch Folgen für die Hauptfigur haben wird, ist noch unklar - das scheint aber nicht der Fall zu sein.

Antike Magie im Kampf

Falls ihr euch nicht erinnert: Wir starten in Hogwarts Legacy nicht im ersten, sondern bereits im fünften Schuljahr. Das ist aber nicht das einzige Besondere an uns, wir beherrschen nämlich zusätzlich die Fähigkeit, sogenannte antike Magie wahrzunehmen und zu beherrschen. Womit es sich da genau auf sich hat, ist noch unklar.

Die antike Magie verhilft uns aber auch im Kampf, Gegner verlieren nämlich leuchtend blaue Punkte nach ihrem Ableben (15:12). Mit deren Hilfe füllt sich unsere Kraftanzeige, mit der wir wiederum bestimmte Angriffe ausführen können (15:47).

Tränke und Pflanzen im Kampf

Während einer Rauferei könnt ihr auch nützliche Tränke zu euch nehmen, um einen Vorteil zu erhaschen. Beispielsweise verstärkt ihr in Minute (17:45) eure Verteidigungskraft. Aber auch Pflanzen könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Im Radmenü konnten wir auch eine bekannte Pflanze ins Auge fassen: Die schreienden Alraunen sind aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens nur allzu bekannt.

3 Details aus dem Raum der Wünsche

Im Raum der Wünsche, der Harry und seine Freunde als Trainingsplatz im fünften Teil gedient hat, könnt ihr eure Ausrüstung herstellen. Wie ihr den Raum gestaltet, ist euch komplett frei überlassen. Besonders interessant ist der Garten, in dem ihr allerlei magische Wesen pflegen könnt.

Das User Interface verändert sich

Im Raum der Wünsche wird natürlich nicht gekämpft, daher ist die Tastenbelegung rechts unten mit anderen Icons versehen. Wir können Möbel, Deko und sogar die gesamte Architektur austauschen, färben und teilweise die Größe ändern (22:45).

Im Garten erwarten euch ähnliche Einstellungsmöglichkeiten, aber ihr könnt die Fabelwesen auch füttern und striegeln (27:46). Außerdem ist das gelbe Feder-Symbol rechts unten wieder zu sehen, welches in der Open World schon auffindbar war. Das Koffersymbol lässt darauf schließen, dass wir die magischen Tiere jederzeit wieder ein- und auspacken können, wie wir es schon mit den Hippogreifen gesehen haben.

Bekannte Tierwesen

Die magischen Tiere im Raum der Wünsche sind uns ebenfalls schon über den Weg gelaufen. Der süße Niffler mit seiner Vorliebe für glitzernde Gegenstände ist aus Fantastische Tierwesen bereits bekannt, genau wie das mächtige Graphorn. Letzteres ist ganz kurz bei Minute 18:28 auch als Icon zu sehen - interessanterweise direkt neben Testral und Besen. Vielleicht können wir also das gewaltige Tier auch reiten.

Das mysteriöse Buch

Zum Ende des Videos sehen wir dann noch eine kleine Sequenz, die offenbar zur Hauptstory gehört (33:50). Das gelbe Symbol, welches bereits bei der Mini-Map in der Open World zu sehen war, deutet jedenfalls darauf hin.

Die Hauptfigur wird dabei in ein Buch eingesogen, was stark an das Tagebuch von Tom Riddle aka Voldemort aus Die Kammer des Schreckens erinnert. Dort erlebte Harry damalige Geschehnisse wieder – gut möglich, dass es hier eine ähnliche Funktion hat … hoffentlich ist es nur kein Horkrux.

Dass wir Erinnerungen im Denkarium ansehen können, hat uns ein Leak schon verraten:

Sind euch noch weitere spannende Details aufgefallen? Was haltet ihr vom neuen Gameplay-Reveal? Und freut ihr euch bereits auf Hogwarts Legacy oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!