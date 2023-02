Hogwarts Legacy: Die ersten User-Reviews fallen gespalten aus

Seit dem 7. Februar besuchen die ersten Spieler Hogwarts Legacy. Das Rollenspiel bietet Vorbestellern nämlich früheren Zugang, für alle anderen geht die Reise ab dem 10. Februar los. Wie lauten die ersten Eindrücke aus dem Early Access? Wie viele sind von den Technikproblemen der PC-Version betroffen? Wir verschaffen euch einen Überblick.

Unsere eigene Einschätzung lest ihr hier im ausführlichen Test und in unserem Technik-Check zu Hogwarts Legacy:

Das sagen die ersten User zu Hogwarts Legacy

Die große Debatte um Hogwarts Legacy und die Transfeindlichkeit von Autorin J.K. Rowling haben wir schon in mehreren Artikeln aufgearbeitet. Daher konzentrieren wir uns hier auf die Meinungen zum Gameplay, der Technik und so weiter.

Kontroverse um J.K. Rowling

Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Viel Lob für die Welt: Viele Potter-Fans zeigen sich bei Twitter, Reddit und Twitch begeistert von der offenen, detailgetreuen Zaubererwelt, die sie in Hogwarts Legacy erleben - und bei Twitch hat das RPG sogar den Rekord als meistgeschautes Spiel gebrochen, über 1,2 Millionen Leute schauten zeitgleich am 7. Februar bei den ersten Streams zu.

Spaßige Kämpfe: Auch das Kampfsystem, das vor Release eher für Skepsis sorgte, scheint größtenteils positiv aufgenommen zu werden. Die meisten haben allerdings erst wenige Stunden gespielt, es wird also noch etwas dauern, bis viele User die komplexen Zauberkombos freischalten und bewerten können.

Aber viel Kritik an der PC-Technik: Zahlreiche Spieler sind von Rucklern und Abstürzen betroffen, auch solche, die nach eigenen Angaben mit sehr starken Systemen spielen. Am Release-Abend startete Hogwarts Legacy bei vielen Steam-Usern erst gar nicht, immerhin dieses Problem ist bereits behoben. Bisher konnte allerdings auch der Day-One-Patch die Performance nicht spürbar verbessern, wartet im Zweifel also noch ein paar Updates ab. Der Frust über einen weiteren technisch unsauberen AAA-Release ist in den Kommentarspalten deutlich spürbar. Zum Beispiel schreibt User Fed_Guy bei r/pcgaming:

Als Langzeit-PC-Spieler hab ich inzwischen AAA-Gaming aufgegeben. Ich hatte immer Mittelklasse-PCs und ich frag mich, was der Sinn dahinter ist, wenn jedes Spiel bei mir ein stotterndes Chaos ist. Ich will kein Top-System kaufe müssen, nur um miese Performance zu vermeiden.

Allerdings läuft es bei anderen glatt, ganz ohne FPS-Drops und Abstürze. Reddit-User HomerSimping freut sich über die Performance:

Läuft auf meiner 3070 butterweich, außer in manchen Cinematics. Sieht auch super aus und spielt sich toll. Alles in allem ein sehr glücklicher Kauf für mich.

Wie üblich gilt: Nicht jeder wird von den technischen Problemen betroffen sein. Bei uns traten sie allerdings auf mehreren verschiedenen Systemen auf:

11:40 Hogwarts Legacy - Die PC-Testversion ist noch zu kaputt

Wo bleiben die Wertungen bei Steam und Metacritic?

Steam schaltet die Nutzerwertungen wahrscheinlich am Abend des 10. Februar frei

Metacritic erlaubt User-Kritiken ab dem 8. Februar um 19 Uhr (deutscher Zeit)

Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald handfeste Zahlenwertungen von Spielern eintrudeln. Bis dahin könnt ihr euch hier schon mal ein Bild von den internationalen Presse-Tests bei Metacritic verschaffen.

Habt ihr selbst schon in Hogwarts Legacy reingespielt oder das Rollenspiel bei Twitch und Co. verfolgt? Wie lautet euer erster Eindruck - hat es die Zaubererwelt perfekt eingefangen oder fehlt euch etwas? Und falls ihr von Technikproblemen betroffen seid: Wie äußern die sich bei euch und spielt ihr auf älteren oder starken PCs? Macht gerne bei unserer oben verlinkten Umfrage mit!