Heftiger Protest gegen Hogwarts Legacy entzündet sich auf Steam

In knapp vier Wochen erscheint eines der meist erwarteten Rollenspiele 2023: Hogwarts Legacy ist bereits jetzt Topseller bei Steam - und sieht sich wieder verstärkt Boykott-Aufrufen gegenüber. Auf Steam entzündete sich nun ein Protest gegen das Open-World-Spiel aus dem Hause Avalanche Software. Valve musste eingreifen.

Was ist passiert? Aus Protest gegen das Rollenspiel, das Teil der Wizarding World ist, wurde die Shop-Seite von Hogwarts Legacy von Steam-Usern mit selbst erstellen Tags zugepflastert. Diese sind normalerweise dazu da, um ein Produkt einzuordnen. In diesem Fall wird das Spiel etwa mit »Fantasy, Magie, Action, Open World« getaggt.

Die Boykott-Welle schwappte nun auf Steam über und unter den Tags fanden sich Schlagwörter wie »Transphobie« und »transphob«. Nachdem Valve eingriff und diese wieder entfernte, versuchten es die User nochmal mit etwas unterschwelligen Begriffen wie »NSFW«, »Psychologischer Horror« oder »Kapitalismus«. Auch diese wurden schnell wieder von der Steam-Seite entfernt. Mittlerweile findet man dort nur noch die Tags, die Auskunft über das Spiel geben.

Warum wird Hogwarts Legacy boykottiert?

Die Protestaktionen gelten in erster Linie Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling, deren Kommentare auf Twitter über trans Menschen wiederholt zu Kontroversen führten. Zwar ist die Autorin nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, wie die Entwickler in ihrem FAQ angeben, profitiert aber indirekt durch die Markenrechte von Gewinnen der Marke Harry Potter. Auf Twitter und Reddit werden deshalb immer wieder Stimmen laut, die dazu aufrufen, auch das Spiel und alles, was mit Harry Potter zu tun hat, zu boykottieren.

Was denken Betroffene zu dem Thema? Für GameStar Plus haben wir bereits selbst mit trans Menschen gesprochen und sie gefragt, was sie von Hogwarts Legacy halten - und ob sich das Spiel überhaupt ohne Gewissensbisse genießen lässt:

552 44 Hogwarts Legacy Das halten trans Menschen vom Spiel und J.K. Rowling