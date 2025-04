»Holy shit« - Spieler findet die gut versteckte Steam-Seite mit der Summe aller Ausgaben und erlebt einen Schock

Wie viel Geld steckt eigentlich in eurem Steam-Account? Bei einigen Nutzern offenbar mehrere Tausend Euro.

Manche Dinge brauchen ihre Zeit. Letztes Jahr haben wir euch berichtet, wie ihr bei Steam nachschauen könnt, wie viel Geld ihr insgesamt in Valves Spieleshop ausgegeben habt. Denn bei all den Sonderangeboten, Bundles und DLCs verliert man gerade nach mehrjähriger Nutzung schon mal den finanziellen Überblick.

Einige Nutzer entdecken dieses Feature aber offenbar erst jetzt. Denn vor einigen Tagen kochte das Thema Account-Ausgaben im Onlineforum Reddit wieder hoch. Im entsprechenden Thread teilte User ClydePeternurs einen Screenshot, der belegt, dass er rund 26.440 US-Dollar (über 23.200 Euro) auf Steam ausgegeben hat. Dass die Summe so hoch sein würde, hatte der Spieler offenbar nicht erwartet.

Holy shit, das sind mächtige Zahlen

Unter dem Post zeigen sich viele andere User angesichts dieser Summe verwundert und fragen sich, wie diese Ausgaben möglich gewesen sein sollen. Einige User witzeln, das habe man doch schnell zusammen, wenn man nur ein paar Paradox DLCs oder Die Sims 4 mit allen Erweiterungen kaufen wolle - die Spiele sind bekannt für ihre notorisch hohen Komplettpaket-Preise.

User ToastyMcToss schreibt hingegen mit Blick auf die eigenen Ausgaben: Jetzt fühle ich mich deutlich besser mit meinem Leben. Danke!

So könnt ihr eure Steam-Ausgaben prüfen

Öffnet die Steam-Desktopanwendung Klickt oben links auf Hilfe Im folgenden Drop-down-Menü klickt ihr auf Steam-Support Auf der Support-Seite klickt ihr auf Mein Account Klickt auf der nächsten Seite auf Daten Ihres Steam-Accounts Scrollt nach unten und klickt auf Genutztes externes Guthaben

Hier findet ihr nun die begehrte Summe in US-Dollar angezeigt, aufgeschlüsselt nach den abstrakten Kategorien TotalSpend und OldSpend . Während sich hinter TotalSpend die Gesamtsumme aller Einkäufe auf Steam verbirgt, stecken hinter OldSpend nur die Einkäufe, die ihr vor April 2015 getätigt habt, als Steam schärfere Richtlinien für Nutzeraccounts erließ.

Den vollständigen Wert eures Steam-Accounts findet ihr hier allerdings nicht abgebildet. Denn hier werden nur Beträge angegeben, die ihr direkt bei Steam ausgegeben habt. Habt ihr etwa externe Keyseller-Seiten genutzt und deren Codes auf Steam aktiviert, werden diese Ausgaben hier nicht aufgeführt.

Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, den kompletten Wert eures Steam-Accounts einzuschätzen, bietet die Webseite SteamDB einen entsprechenden Rechner an. Gebt einfach die Account-ID ein und schon spuckt euch das Tool einen Mindestwert aus, der sich aus den Tiefstpreisen aller auf dem Account aktivierten Produkte zusammensetzt.

Der Rechner von SteamDB zeigt euch den Mindest- aber auch den Maximalwert eurer Spiele.

Bereits letztes Jahr hatten wir euch gefragt, wie viel ihr bislang auf Steam ausgegeben habt. In unserer Umfrage gaben über 30 Prozent von euch an, mehr als 5.000 Euro ausgegeben zu haben. Einige aber auch deutlich mehr - denn über 5000 war unsere höchste Option.

User The M-Man gab damals etwa zu, über 24.000 US-Dollar ausgegeben zu haben. Andere hingegen ahnten schon Böses und drückten sich um den Blick auf die Steam-Ausgaben. Marduk zum Beispiel schrieb: Oh nein, das will ich gar nicht wissen! Die vollständigen - und unterhaltsamen - Ergebnisse der Umfrage könnt ihr in der folgenden Linkbox nachlesen.

Insgesamt sollte noch einmal daran erinnert werden, dass die Aussagekraft dieser Zahlen begrenzt ist. Der interne Account-Verlauf zeigt euch lediglich die Käufe an, die ihr direkt auf Steam getätigt habt. Ausgaben auf Key-Seiten, im Einzelhandel oder anderen Shops wie GOG, PSN oder Uplay werden nicht aufaddiert.

Eine verlässliche Gesamtsumme, wie viel ihr im Laufe eures Lebens tatsächlich in Spiele investiert habt, lässt sich daraus also nur schwerlich ablesen. Eines garantieren wir euch jedoch: Sie dürfte noch deutlich höher sein!