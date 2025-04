»Deshalb ist Steam der König«: Spieler feiern Valve für ein Feature, das eigentlich Standard ist

Gabe Newell, der Gründer von Valve und Steam, hat einen durchaus positiven Ruf in der Community.

Der Refund bei Steam ist für viele Spieler eine fantastische Garantie, ihr Geld nicht für schlechte Spiele auszugeben. Jegliche Titel können zurückgegeben werden, das Geld kommt fix wieder auf das Konto und die Regeln sind simpel: Der Kauf liegt nicht länger als 14 Tage zurück und gespielt habt ihr nicht mehr als zwei Stunden.

Auf Reddit wird jetzt ein Detail zum Refund hervorgehoben, das Valve als besonders kundenfreundlich und kulant darstellt. In Bezug auf den Missbrauch des Rückerstattungs-Features stellt Valve folgendes klar:

Wenn Sie eine Rückerstattung für einen Titel beantragen, welcher kurz vor einer Aktion erworben und dann sofort zum Aktionspreis erneut gekauft wurde, wird dies nicht als Missbrauch angesehen.

Deshalb ist Steam der König! , schreibt der User Griffin65000 in seinem Post. Über 50.000 Menschen scheinen zuzustimmen, so viele Upvotes erhält der Beitrag. Was aber als großzügige Geste des Meme-Messiahs Gabe Newell wirkt, ist in Wahrheit nichts Ungewöhnliches.

Die Konkurrenz macht’s auch

Fangen wir beim Epic Games Store an: Der wohl größte Steam-Konkurrent, der im Vergleich immer noch winzig ist, betreibt exakt die gleiche Refund-Politik. 14 Tage nach Kauf, maximal zwei Stunden Spielzeit und….:

Wenn ein kürzlich von dir gekauftes Produkt im Angebot erscheint und noch rückerstattungsfähig ist, kannst du dir den vollen Betrag rückerstatten lassen und das Produkt sofort erneut kaufen. Einen solchen Fall erachten wir nicht als Rückerstattungsmissbrauch.

Ubisoft nutzt ebenfalls die 14 Tage nach Kauf und zwei Stunden Spielzeit -Regel, hat aber keinen expliziten Eintrag, dass der Refund aufgrund eines Sales nicht als Missbrauch gilt. Machbar ist es aber allemal, solange ihr wie immer die obige Regel einhaltet.

EA gibt euch 24 Stunden nach dem ersten Spielstart und 14 Tage ab dem Kaufdatum. Wenn ihr auf technische Probleme kurz nach Release des Spiels stoßt, habt ihr sogar 72 Stunden nach dem ersten Spielstart Zeit. Ihr könnt den Titel auch problemlos wieder kaufen und sogar nochmal zurückgeben. Nach dem dritten Kauf des gleichen Spiels ist aber Schluss mit den Refunds.

GOG ist im Vergleich deutlich strenger: Hier dürft ihr das Spiel innerhalb von 30 Tagen zurückerstatten und ohne explizite Spielzeit, aber nur aufgrund von technischen Problemen oder bei Early-Access-Titeln. Hier funktioniert der Refund also nicht, wenn nur ein paar Euro gespart werden sollen.

Aber auch im Einzelhandel und außerhalb des Spiele-Kosmos ist es häufig der Fall, den reduzierten Preis zu erhalten, wenn der Kauf erst unmittelbar vor dem Rabatt stattfindet. Bei Ikea habt ihr beispielsweise 14 Tage Zeit, als Mitglied sogar 90 Tage.

Seit zehn Jahren gibt es nun das Refund-Feature auf Steam. Diese Änderung kam aber auch nicht schlicht aufgrund von neu gewonnener Großzügigkeit, das Unternehmen stand aufgrund von nicht eingehaltenen Verbraucherschutzgesetzen unter Druck der EU.

Natürlich muss auch erwähnt werden, dass die aktuelle Rückerstattungs-Funktion über das rechtliche Minimum hinausgeht. Demnach wäre die Rückerstattung verflogen, sobald ihr das Spiel heruntergeladen habt.