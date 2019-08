Hourglass hat als Hobby-Projekt zweier deutscher Indie-Entwickler begonnen. Jetzt will sich das atmosphärische-Rätsel-Adventure im Stil von The Witness über Kickstarter finanzieren.

Die Kampagne startet heute mittag, am 07. August 2019. 37.800 Euro sind angesetzt, um das Ziel zu erreichen.

Was ist Hourglass?

Hourglass soll ein atmosphärisches Puzzle-Adventure aus der Ego-Perspektive werden. Zu den Inspirationen für Optik und Spielmechanik zählen The Witness, Rime und auch die Portal-Mod Thinking with Time Machine. Im Spiel begleiten wir die junge Abenteurerin Aywa, die in Ägypten nach ihrem verschwundenen Vater sucht. Er ist Archäologe und auf seiner letzten Expedition verschollen.

Dabei finden wir heraus, dass das Alte Ägypten technisch viel versierter war, als man eigentlich annimmt. Aywa entdeckt einen uralten Tempel und schließlich ein Portal in eine fremde Welt. Auf ihrem Weg muss sie knifflige Rätsel meistern, um schließlich ihren Vater zu finden.

Gameplay: Koop mit sich selbst

In Hourglass löst ihr hauptsächlich Puzzles und erkundet dabei die Umgebung. Die Kernmechanik stellt dabei eine Funktion dar, die euch Aktionen kurz speichern und erneut abspielen lässt.



Eine Kopie von euch führt die Handlung dann aus. Ihr müsst sie geschickt einsetzen, um mit euch selbst im Koop Rätsel zu lösen. Im Rahmen der Kickstarter-Kampagne kann man das schon innerhalb einer kurzen Demo austesten.

Wer sind die Entwickler?

Hinter dem Spiel stehen Ben und Patrick, die beide nicht ganz unbekannt in der Spielebranche sind. Patrick betreibt mit Clym einen eigenen Youtube-Kanal rund um Gaming und Ben hat die letzten zwei Jahre als 3D Artist bei Mimimi gearbeitet, die aktuell Desperados 3 verwirklichen.



Hourglass soll etwa vier Stunden Spielzeit mitbringen. Kommt genug Geld zusammen, lassen sich laut Entwickler aber mehr Puzzles und eine erweiterte Spielwelt integrieren.



Der Release ist für November 2020 auf dem PC angesetzt. Bei ausreichender Finanzierung ist auch eine Konsolen-Version denkbar.