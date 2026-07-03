»Sie haben mich gefragt, ob ich ein Polster will« - Für eine der emotionalsten Szenen in House of the Dragon musste ein Schauspieler einiges über sich ergehen lassen

Jacaerys Velaryon (Harry Collett, links) spielt schon in der zweiten Staffel von House of the Dragon eine wichtige Rolle. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel behandelt wesentliche Handlungsdetails aus House of the Dragon, Staffel 3. Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Die dritte Staffel von House of the Dragon kommt bei den Zuschauern bislang ausgezeichnet an. Mit der Schlacht an der Gurgel und der Einnahme von Königsmund bekommen Fans endlich zwei wichtige Ereignisse zu sehen, auf die sie schon lange hingefiebert haben; entsprechend hoch fallen die Zuschauer-Wertungen bei IMDb aus.

Für die Figuren innerhalb der Serie verheißt das allerdings nicht zwangsläufig nur Gutes. Denn obwohl Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) sowohl bei der Schlacht an der Gurgel, als auch mit Eroberung des Eisernen Thrones wichtige strategsiche Siege verbuchen kann, verliert gleichzeitig ihren erstgeborenen Sohn und Thronerben Jacaerys Velaryon (Harry Collett).

Dieser wird beim Angriff auf die Flotte der Triarchie mit seinem Drachen Vermax abgeschossen und findet im Meer vor der Küste von Königsmund den Tod.

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In der zweiten Folge von Staffel 3, Queen's Landing , bekommt Rhaenyra zum ersten Mal die Leiche ihres Sohnes zu sehen und kann zunächst nicht ganz verkraften, dass Jacaerys Tod sein soll. Verzweifelt rüttelt die Mutter an ihrem Sohn herum und fordert begleitet von Schlägen auf seinen Brustkorb, er solle doch endlich aufstehen - schauspielerisch eine Meisterleistung, die Zuschauern aufgrund der hohen Emotionalität unter die Haut geht.

Es ist nicht einfach, tot zu spielen

Wie Jacaerys-Darsteller Harry Collet nun in einem Interview verriet, habe ihm die Szene körperlich einiges abverlangt. Denn damit dieser Momet in der Serie so überzeugend wirke, habe er fast 10 Stunden lang tot auf dem Boden liegen und Take um Take über sich ergehen lassen müssen:

Es fiel mir an diesem Tag wirklich schwer, tot zu spielen, weil die Darbietung unglaublich gut und so echt war. Ich habe mir die Folge jetzt noch einmal angesehen... schon allein, ihre Stimme zu hören, die einfach nur schreit, und natürlich, wie Emma auf meinen Körper einschlug – das war einfach eine so glaubhafte Reaktion. Wir mussten das den ganzen Tag etwa 10 Stunden lang machen. Und jeder Take war genauso intensiv wie der vorherige. [...] Die Crew kam immer wieder zu mir und fragte: Brauchst du ein Polster? Und ich sagte: Nein, nein. Macht es so echt wie möglich. Es ist wirklich nicht einfach, überzeugend einen Toten zu spielen. - Harry Collett

Die außergewöhnliche Leistung Emma D'Arcys habe es Collett nicht einfach gemacht, die Augen geschlossen zu halten und regungslos zu bleiben. Aufgrund der vielen Schläge und des Gerüttels an seinem Körper habe man ihm mehrfach angeboten, ein Polster unter der Kleidung zu tragen oder eine weiche Matte unterzulegen. Allerdings wollte auch Collett die Szene so authentisch wie möglich gestalten. Das ist echtes schauspielerisches Durchhaltevermögen.

Jace' Tod dürfte in der aktuellen Staffel von House of the Dragon noch weitreichende Konsequenzen haben. Denn nach Verlust ihres Thronerben verschlechtert sich Rhaenyras mentaler Zustand sichtlich. Auch wenn sie nun den Eisernen Thron unter ihre Kontrolle gebracht haben mag; die psychischen Spuren des Targaryen-internen Bürgerkriegs sind bei Rhaenyra unübersehbar und werfen dunkle Schatten auf ihre Herrschaft voraus.

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