House of the Dragon: Ja, diese Figuren wurden wirklich nach der Sesamstraße benannt - doch das versucht die Serie zu verdrängen

Lord Oscar Tully (Archie Barnes) hat in der Buchvorlage zu House of the Dragon einen Stammbaum voller interessanter Namen. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Die folgenden Absätze enthalten potenzielle Spoiler zur 4. Folge von House of the Dragon Staffel 2, Der Rote und der Goldene Drache . Habt ihr die Folge bislang nicht gesehen, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Eigentlich ist das Game-of-Thrones-Universum ja dafür bekannt, alles andere als kinderfreundlich zu sein. Grausame Schlachten, überraschende Tode und stetige Intrigen machen Westeros nämlich nicht gerade zu einem Kandidaten für eine FSK-6-Einstufung.

Trotzdem lässt es sich Serienschöpfer George R. R. Martin offenbar nicht nehmen, in seine Werke Referenzen zu Kinderserien wie der Sesamstraße einzubauen, wie jüngste Berichte zeigen. Wir erklären, worum es geht.

1:04 House of the Dragon: Staffel 2 ist halb vorbei, ein neuer Trailer heizt jetzt die Stimmung an

In House of the Dragon Staffel 2 weilt Daemon Targaryen (Matt Smith) nach einem Streit mit seiner Frau/Nichte Rhaenyra (Emma D'Arcy) auf Harrenhal. In den Flusslanden will er sich die Unterstützung des Hauses Tully für seinen Thronanspruch sichern.

Auf Harrenhal begegnet Daemon dem jungen Lord Oscar Tully, der momentan für seinen sterbenskranken Großvater Grover Tully die Amtsgeschäfte des Hauses führt. Wer bei Oscar allein noch an einen Zufall geglaubt hat, dem dürfte hier langsam ein Muster klar werden.

Die Tullys in House of the Dragon sind benannt nach den pelzigen Muppets aus der Sesamstraße. In der Buchvorlage Fire & Blood George R. R. Martin wir das Ganze noch offensichtlicher: Hier hat Oscar noch einen älteren Bruder, der Kermit Tully heißt. Sein Namensvetter ist der weltbekannte grüne Frosch.

In der Serie ebenfalls unerwähnt bleibt Oscars Vater Elmo Tully, der vor den Ereignissen von House of the Dragon verstorben ist. Diese Referenzen waren allerdings so offensichtlich, dass die Produzenten der TV-Serie beschlossen haben, die beiden Figuren aus House of the Dragon zu streichen.

Grund dafür dürfte wohl gewesen sein, die Ernsthaftigkeit und Dramatik der Handlung nicht durch solche Späßchen zu untergraben.

Allerdings haben die Streichungen auch einen praktischen Vorteil: Sie machen die späteren Ereignisse rund um Haus Tully weniger komplex. In der Buchvorlage spaltet sich das verzweigte Haus nämlich später auf Unterstützer der Grünen und Schwarzen auf. Dem haben die Macher nun einen Riegel vorgeschoben.

Ihr wollt weitere interessante Neuigkeiten rund um House of the Dragon erfahren? Dann schaut doch mal bei einem unserer Artikel in der obigen Linkbox vorbei. Dort bekommt ihr immer automatisch die frischesten News aus den Sieben Königslanden serviert.

Was haltet ihr von den Muppet-Namen im Game-of-Thrones-Universum? Könnt ihr euch für solche kleinen Easter Eggs begeistern? Schreibt es uns in die Kommentare!