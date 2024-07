House of the Dragon: Krieg war von Anfang an unvermeidlich - Schuld ist ein alter Targaryen-Brauch

Aegon (Tom Glynn-Carney), Aemond (Ewan Mitchell) und Helaena (Phia Saban). Bei der Namenswahl sind die Targaryens nicht besonders kreativ: Alle tragen ähnliche Namen mit AE. Bildquelle: HBO.

Daenerys, Aemond, Daemon und Aegon. So ziemlich allen Mitgliedern der Targaryen-Dynastie aus George R. R. Martins Fantasy-Welt Westeros ist gemein, dass ihre Namen den Bestandteil AE in wechselnder Aussprache enthalten - nicht gerade kreativ.

Bei so vielen Lords und Ladys kann man schnell mal durcheinanderkommen. Und das gilt nicht nur für Zuschauer. Denn auch den Figuren im GoT-Kosmos bereiten die vielen ähnlichen Targaryen-Namen Probleme. In House of the Dragon ist einer davon dank eines tragischen Missverständnisses sogar zum Kriegsgrund geworden.

In Staffel 1 erzählt König Viserys (Paddy Considine) auf dem Sterbebett seiner Frau Alicent (Olivia Cooke) vom Lied von Eis und Feuer. Darin geht es unter anderem um einen Aegon - den Prinzen, der versprochen ward . Alicent kennt allerdings nicht die tiefere Bedeutung dieser Geschichte und interpretiert die Erzählung über Aegon den Eroberer als den Wunsch ihres Gatten nach einer Änderung der Nachfolgeregelung.

Alicent denkt nämlich, Viserys wolle ihren Sohn, Aegon II. Targaryen zum neuen König bestimmen. Dabei hatte Viserys zeitlebens deutlich gemacht, dass seine Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) ihm auf dem Eisernen Thron nachfolgen solle. Da Rhaenyra ihre Ansprüche auch durchsetzen will, kommt es wegen dieses kleinen Missverständnisses schließlich sogar zum hausinternen Krieg - dem Tanz der Drachen.

Fans kritisieren die verwirrende Namensgebung der Targaryens bereits seit Jahren. Wir erinnern uns: Auch in Game of Thrones trägt eine der Hauptfiguren den Namen Aegon: Jon Schnee, beziehungsweise Aegon Targaryen VI., ist der Sohn von Prinz Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark und damit der rechtmäßige Anwärter auf den Eisernen Thron.

Schon damals hatten sich Fans gefragt, ob die Targaryens auch andere Namen für ihre Prinzen kennen würden als Aegon. Der Name wird in Andenken an den Eroberer von Westeros hausintern weitervererbt. Laut offiziellem Targaryen-Stammbaum gibt es übrigens zwölf Sprößlinge der Dynastie, die den Namen Aegon tragen.

Hätte ein anderer Name den Krieg verhindert?

Ein anderer Name für Viserys' männlichen Erben hätte wohl ein Missverständnis ausgeräumt, zum Krieg wäre es allerdings wohl trotzdem gekommen. Zu tief sitzt das Misstrauen zwischen den Fraktionen rund um Rhaenyra, den Schwarzen, und Alicent, den Grünen, für eine freidliche Koexistenz.

Schon früh in der Serie bemüht sich Alicents Vater Otto Hightower (Rhys Ifans) darum, seinen Einfluss auf die Krone auf nach Viserys' Tod bewahren zu können und sät dazu Zwietracht zwischen den Familienzweigen der Targaryens. Alicent ist daher zwischenzeitlich überzeugt, dass Rhaenyra ihre Familie umbringen wolle. Ein Konflikt schien also auch so unvermeidlich - gleicher Name hin oder her.

