George Martin schoss gegen House of the Dragon, schießen die Serienmacher jetzt zurück? Fans denken schon

Autor George R.R. Martin ist mit vielen Story-Entscheidungen von House of the Dragon nicht einverstanden. Bild: HBO.

Die Serie House of the Dragon orientiert sich zwar im Wesentlichen an George R.R. Martins Buchvorlage Fire & Blood, doch in einigen Punkten weicht das Game of Thrones-Spinoff teils erheblich von der Literaturvorlage ab. Das feiern nicht alle Fans - und auch Autor George Martin hat bereits mehrfach durchblicken lassen, dass er von einigen Story-Abweichungen der Serienadaption (wie etwa dem Fehlen von Maelor Targaryen) nicht wirklich begeistert ist.

Im September 2024 veröffentlichte der Autor auf seinem Blog einen Artikel, in dem der Autor die kreativen Entscheidungen von Showrunner Ryan Condal ungewöhnlich scharf kritisierte. In dem inzwischen gelöschten Post warnte er davor, dass vermeintlich kleine Änderungen an seiner Romanvorlage im weiteren Verlauf der Serie immer größere Auswirkungen haben könnten und verglich das Problem mit dem sogenannten Schmetterlingseffekt.

Der Titel des damaligen Blogposts: »Hütet euch vor den Schmetterlingen«. Ein Schmetterling möge auf den ersten Blick zwar harmlos erscheinen, doch der weitere Handlungsverlauf des Drachentanzes halte noch einige große und giftige Schmetterlinge bereit , schrieb Martin darin.

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Jetzt sind die Schmetterlinge zurück. Aber nicht in Form von neuerlicher Kritik von Westeros-Erfinder George Martin, sondern direkt in House of the Dragon. Denn in der neuen Folge haben die Serienmacher womöglich einen geschickten Seitenhieb auf den Autor eingebaut - womöglich deshalb, weil es dafür keine offizielle Bestätigung seitens der Macher gibt. Es deutet aber vieles darauf hin, dass es sich hierbei um Absicht handelt.

Worum geht's?

In der aktuellen zweiten Folge von House of the Dragon Staffel 3 sind die beiden Figuren Helaena Targaryen (Phia Saban) und Alicent Hightower (Olivia Cooke) dabei zu sehen, wie sie in einem Hain unweit des Roten Bergfrieds eine Ruhepause einlegen. Die Kamera streift dabei für einen kurzen Moment ein Buch, das aufgeschlagen auf Helaenas Picknickdecke liegt.

Darin geht es ausgerechnet um giftige Schmetterlinge, wie der Screenshot in dem unten eingebundenen Reddit-Post belegt. Der englische Text beschreibt eine giftige Insektenart von der Insel Naath, die den Tod verbreitet. Auf der Seite steht: Alicium of Naath. No other shade. The lines are distinct as if drawn with quill. They are said to cause death to people around them while living but so far I remain alive.

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Bevor die Kamera auf das Buch schwenkt, betrachtet Helaena zudem eine Raupe in einem Kokon. All das könne kein Zufall sein, vermuten nun viele Fans im Netz, sondern ein absichtlicher Seitenhieb der Serienmacher auf die vergangene Kritik von Buchautor George Martin.

Denn Showrunner Ryan Condal und auch HBO-Chef Casey Bloys haben bereits mehrfach deutlich gemacht, dass die Kritik der Fans - und auch Martins - sie herzlich kaltlässt. Die Serie entwickle sich genau, wie von Anfang an geplant, sagte Condal etwa kurz vor dem Start der dritten Staffel auf einer Pressekonferenz.

Tatsächlich gibt es aber auch eine inhaltliche Erklärung für das Buch: Helaena wurde bereits in den ersten beiden Staffeln mehrfach als Figur gezeigt, die sich für Insekten begeistert. Das Buch wurde also nicht einfach so ins Bild gepackt, sondern ist als weiteres Detail ihrer Charakterisierung zu verstehen - nur eben geschickt mit einer kleinen Anspielung auf die vergangenen Äußerungen von Romanautor George Martin verbunden.

An der dritten Staffel hat dieser bisher übrigens nichts auszusetzen. Vom spektakulären Staffelauftakt mit der Schlacht an der Gurgel und der Einnahme Königsmunds zeigte sich der Autor nämlich sichtlich beeindruckt. Bleibt abzuwarten, was Martin in den kommenden Wochen zum Rest der Staffel zu sagen hat.