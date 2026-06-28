In House of the Dragon versinkt Westeros im Krieg, doch ein Drache stiehlt allen Rittern mit seinem prächtigen Gebiss die Show

Na, wenn das nicht ein prächtiger Unterkiefer ist. Der Drache Sheepstealer sorgt mit seinem Gebiss aktuell bei Fans für Erheiterung. Bild: HBO.

Bereits in der zweiten Staffel von House of the Dragon gab es dank der sogenannten Drachensamen - uneheliche Kinder der Targaryens mit der Fähigkeit, Drachen zu reiten - mehrere neue Drachenreiter. In der ersten Folge von Staffel 3, haben die Reihen der Drachenreiter erneut Zuwachs bekommen. Denn im Grünen Tal der Arryns schafft es eine weitere Reiterin, einen wilden Drachen zu zähmen. So richtig gehorchen will dieser allerdings noch nicht ...

Warnung: Wenn ihr wissen wollt, um wen es geht, solltet ihr euch bewusst sein, dass der folgende Artikel Spoiler zu House of the Dragon, Staffel 3 enthält. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

In der ersten Episode von Staffel 3 kommt es in House of the Dragon nicht nur endlich zur von Fans heiß erwarteten Schlacht an der Gurgel; auch der wilde Drache Sheepstealer, zu Deutsch Schafsdieb , bekommt endlich eine Reiterin. Denn Daemon Targrayens Tochter Rhaena (Phoebe Campbell) schafft es, auf dem Rücken des Drachen Platz zu nehmen und auf ihm in die Schlacht zu reiten.

2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Autoplay

Eigentlich war Rhaena in Staffel 2 von Königin Rhaenyra (Emma D’Arcy) beauftragt worden, ihre drei jüngsten Kinder im Grünen Tal in Sicherheit zu bringen. Allerdings wurde sie des Babysitter-Daseins schnell überdrüssig und wanderte eigenmächtig im Tal umher, da dort ein wilder Drache vermutet wurde. In Staffel drei schafft sie es nun, den Schafsdieb zu reiten.

Doch die Handlungsdetails sind ohnehin nicht das, was Fans an diesem Drachen aktuell so fasziniert.

Denn viel eher dreht sich die Diskussion um Sheepstealers wunderschönes Lächeln. Wie vielen Fans aufgefallen ist, hat der Drache einen massiven Unterbiss; das bedeutet, der Unterkiefer steht im Verhältnis zum Oberkiefer zu weit vorne. Im Netz finden sich seit Ausstrahlung der ersten Episode daher haufenweise Memes, in denen sich Zuschauer liebevoll über das Aussehen des Drachen lustig machen. Eine Auswahl haben wir euch hier eingebunden:

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Eine Schönheit ist der Drache mit seinem massiv vorstehenden Unterkiefer und seinen schiefen Zähnen nicht gerade. Viele User empfinden eine gewisse Ähnlichkeit mit der berühmten Lippe der spanischen Habsburger-Dynastie und empfehlen dem Schafsdieb einen dringenden Zahnarztbesuch.

In den Kommentaren meldet sich allerdings ein Zahnarzt zu Wort, der schreibt, eine simple Zahnspange sei hier aussichtslos. Hier brauche es schon eine Operation zur Kürzung des Unterkiefers. In einem anderen Thread fragt ein User scherzhaft, was das Geheimnis hinter solch einem prächtigen Lächeln sei. Nutzer Wazula23 antwortet, Schafwolle eigne sich hervorragend als Zahnseide.

Und auch abgesehen von seinem magischen Lächeln ist der Drache Sheepstealer der heimliche Star von House of the Dragon S3E1. Denn so wirklich gefügig ist der Drache gegenüber Rhaena nicht. Sobald sie auf seinem Rücken sitzt, steigt er in den Himmel und rast mit ihr davon. Tatsächlich mischen sich die beiden sogar in die Schlacht an der Gurgel ein, allerdings verbrennt Sheepstealer dort Feind wie Freund gleichermaßen, da er nicht auf Rhaenas Kommandos hört.

Auf diese Weise ist er gewissermaßen für den Tod von Rhaenyras Sohn Jacaerys Velaryon (Harry Collett), der in den Wirren der Schlacht versucht, die Identität der unbekannten Drachenreiterin herauszufinden und dabei abgeschossen wird … Auch dazu gibt es auf Reddit und Co. bereits haufenweise Memes.

Wie die Abenteuer von Rhaena und Sheepstealer weitergehen und welche Konsequenzen ihr eigenmächtiges Handeln hat, erfahrt ihr ab dem 29. Juni auf Sky und HBO Max. Die neuen Folgen von House of the Dragon erscheinen jeweils immer in der Nacht von Sonntag auf Montag.

In der obigen Linkbox findet ihr derweil noch weitere interessante News rund um die Fantasywelt von Autor George R.R. Martin.