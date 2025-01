36 statt 1.000 Euro - Im Humble Bundle gibt's sensationellen Rabatt für Comic-Fans

Fantasy, Horror, Nazis und packende Geschichten. All das gibt es in Mike Mignolas Welt von Hellboy. Bildquelle: Cross Cult Entertainment.

Bei Humble könnt ihr immer wieder Spiele, Comics und Bücher zu verführerisch günstigen Preisen kaufen. Und damit tut ihr auch noch Gutes, denn das eingenommene Geld wird an unterschiedliche gemeinnützige Hilfsorganisationen gespendet.

Aktuell gibt es ein Comic-Bundle, in dem ihr 101 Comics im Wert von 969 Euro für gerade mal 36 Euro abstauben könnt. Unterstützt wird damit die in den USA ansässige Hilfsorganisation World Central Kitchen.

Wer ist Hellboy?

Hellboy ist ein rothäutiger Teufel, der ursprünglich im Auftrag der Nazis beschworen wurde. Jedoch verlief nicht alles nach Plan und er landete bei seinem Ziehvater Professor Trevor Bruttenholm, der zum Glück andere Ziele mit dem grimmigen Geschöpf verfolgte. Schließlich wurde Hellboy eine Art Held, der als Teil der Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen (B.U.A.P.) das übernatürliche Böse in die Schranken weist.

In dem Bundle sind außerdem einige Comics enthalten, die sich mit der erwähnten B.U.A.P. und weiteren Charakteren des Hellboy-Universums auseinandersetzen. Einer von ihnen ist der Fischmensch Abe Sapien, der 2008 eine eigene Comic-Serie erhalten hat.

Alle Infos zum Bundle

Bis wann gilt das Angebot? Das Bundle ist noch bis zum 16. Januar 2025 verfügbar.

Wie immer gibt es das Bundle in verschiedenen Preisstufen. Wir verraten euch, wie teuer sie sind und welche Comicbände ihr für euer Geld erhaltet.

Ab 1 Euro erhaltet ihr:

Abe Sapien Volume 1: The Drowning

Hellboy and the B.P.R.D: 1952

Lobster Johnson Volume 1: The Iron Prometheus

Ab 10,50 Euro erhaltet ihr alle vorigen Comics und außerdem:

Abe Sapien Volume 2: The Devil Does Not Jest

Abe Sapien Volume 3: Dark and Terrible and the New Race of Man

Hellboy and the B.P.R.D.: 1953

Hellboy and the B.P.R.D.: 1954

Hellboy and the B.P.R.D.: 1955

Lobster Johnson Volume 2: The Burning Hand

Lobster Johnson: The Satan Factory

Ab 17,00 Euro erhaltet ihr alle vorigen Comics und zusätzlich:

Hellboy and the B.P.R.D.: 1956

Hellboy: The Bones of Giants Illustrated Novel

Abe Sapien Volume 4: The Shape of Things to Come

Abe Sapien Volume 5

Abe Sapien Volume 6: A Darkness So Great

Abe Sapien Volume 7: The Secret Fire

Abe Sapien Volume 8: The Desolate Shore

Abe Sapien Volume 9

Hellboy and the B.P.R.D.: 1957

Hellboy and the B.P.R.D.: The Secret of Chesbro House & Others

Hellboy and the B.P.R.D.: The Beast of Vargu and Others

Hellboy and the B.P.R.D.: The Return of Effie Kolb and Others

Lobster Johnson Volume 3: Satan Smells a Rat

Lobster Johnson Volume 4: Get the Lobster

Lobster Johnson Volume 5: The Pirate's Ghost and Metal Monsters of Midtown

Lobster Johnson Volume 6: A Chain Forged in Life

Crimson Lotus

Hellboy: Odder Jobs

Hellboy: The Fire Wolves

Hellboy: The Ice Wolves

Hellboy: The Lost Army

Ab 28,50 Euro erhaltet ihr alle vorigen Comics und dazu:

Hellboy: The Lost Army Bundle (35 Comicbände)

Und zu guter Letzt erhaltet ihr ab 36 Euro alle vorigen Comics und außerdem:

Mike Mignola's B.P.R.D. by Dark Horse 2024 Bundle (35 Comicbände)

Kein Hellboy-Fan? Kein Problem!

Bis zum 25. Januar 2025 gibt es bei Humble Bundle außerdem ein Marvel-Comic-Bundle im Wert von 170 Euro, das ihr für schmale 17 Euro erwerben könnt. Enthalten sind 14 Comics zu unterschiedlichen Helden wie Iron Man, Daredevil, Black Panther, Doctor Strange, den Guardians of the Galaxy und vielen mehr. Hier geht's zum Angebot.

Was ist World Central Kitchen?

World Central Kitchen ist eine international tätige Hilfsorganisation mit Sitz in den USA. In Kooperation mit lokalen Behörden baut WCK Küchen in Regionen auf, in denen aufgrund von Naturkatastrophen oder Krieg Menschen Hilfe benötigen, und versorgt sie mit Essen. Gegründet wurde die Organisation 2010 von dem amerikanisch-spanischen Koch José Andrés und seiner Frau Patricia Andrés, nachdem verheerende Erdbeben auf Haiti tausende Existenzen gefährdet hatten.